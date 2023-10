Arbeidsmigranten demonstreren bij datacenter Middenmeer om uitblijven loon

Tientallen arbeidsmigranten hebben vanmiddag gedemonstreerd bij het datacenter van Microsoft in Middenmeer. Ze hebben nog geen salaris ontvangen voor de bouw van het datacenter.

De voornamelijk Roemeense arbeiders werkten voor aannemersbedrijven in opdracht van Microsoft. Na het afronden van de werkzaamheden, zijn ze weer naar hun thuisland teruggekeerd. Gisteren is een groot deel van hen in een bus gestapt om in Middenmeer hun salaris te claimen, zo schrijft NH Nieuws.

Volgens de demonstranten moeten nog 120 mensen salaris ontvangen en gaat het om een totaalbedrag van 1,3 miljoen euro.

Faillissement

Een woordvoerder van het softwarebedrijf benadrukt dat Microsoft de aannemer betaald heeft, maar dat een onderaannemer failliet is gegaan. "Hoewel we geen partij zijn in het geschil, ondersteunen we de betrokken partijen bij het vinden van een oplossing", aldus Microsoft.

De demonstranten zeggen tegen de omroep dat ze morgen weer bij het datacenter gaan demonstreren als ze dan nog geen salaris hebben ontvangen.

Megadatacenter

Het datacenter in Middenmeer is het tweede megadatacenter van Microsoft in de Noord-Hollandse plaats. Over de komst ervan was veel gedoe, onder meer vanwege de impact op het milieu. Zo kunnen de datacenters leiden tot een drinkwatertekort vanwege de grote hoeveelheid koelwater die ze gebruiken.

De provincie probeerde nog een stokje te steken voor de komst van het datacenter, maar Microsoft kreeg dit jaar toch toestemming voor de bouw.