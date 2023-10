'Wildstallen' van fiets in Maastricht kan duur uitpakken

Wie in Maastricht zijn fiets fout parkeert, moet vanaf 1 januari 50 euro betalen om hem terug te krijgen uit het depot. Het gaat om een verdubbeling van het huidige bedrag. De gemeente doet dat om "het wildstallen" van fietsen terug te dringen.

Fietsen die verkeerd worden geparkeerd, bijvoorbeeld buiten rekken of op plekken waar het niet mag, kunnen worden verwijderd en in een depot worden bewaard. In de meeste gemeenten kost het tussen de 15 en 25 euro om je fiets vervolgens weer terug te krijgen.

De gemeente zegt tegen 1Limburg dat het bedrag van 50 euro aan de hoge kant is in vergelijking met andere gemeenten, maar noemt het bedrag "verantwoord". "Vanuit het principe 'de overtreder betaalt' én om een duidelijk signaal af te geven, verhogen we het bedrag. Daarnaast komt dit tegemoet aan de wens van veel mensen in Maastricht die hun fiets wel goed parkeren en/of last hebben van fout geparkeerde fietsen", aldus een woordvoerder.

Tweedehands fiets kopen

Er is volgens de gemeente ook rekening gehouden met de gemiddelde prijs voor een tweedehands fiets. "Bij een al te hoge rekening wordt er al gauw voor gekozen om de fiets niet op te halen bij het depot, maar in plaats daarvan een andere tweedehands fiets te kopen."

In de Limburgse hoofdstad werden vorig jaar 2159 foutgeparkeerde fietsen weggehaald. Iets meer dan de helft werd volgens de omroep weer opgehaald door de eigenaren.