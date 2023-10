Volendammers bij herdenking Gothenburg vanwege gedeelde ervaring cafébranden

Vissersdorp Volendam en de Zweedse stad Gothenburg zijn al meer dan twintig jaar verbonden door een overeenkomstige tragedie. Beide plaatsen werden getroffen door een verwoestende en dodelijke brand in een café en discotheek (Gothenburg in 1998, Volendam in 2001). Overlevenden van de twee branden hebben elkaar in de jaren daarna opgezocht om elkaar te steunen. De tragedie in Gothenburg werd dit weekend voor de 25ste keer herdacht, in het bijzijn van Volendammers.

Bij de brand in café 't Hemeltje in Volendam in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 kwamen veertien mensen om het leven. Tweehonderd mensen raakten ernstig gewond. Na de brand kwamen Zweedse lotgenoten naar het Noord-Hollandse dorp om steun te bieden.

Parash Lama was een van hen: "Ik was bang toen ik dat verzoek kreeg. Ik dacht: we zijn geen deskundigen, wat moet ik zeggen? Maar toen we het hadden besproken, wilden we toch gaan en de mensen ontmoeten en onze ervaringen delen. Dat ging heel goed en we waren blij dat we ergens aan konden bijdragen", zegt hij tegen NH Nieuws.

Bij de brand in Gothenburg op 29 oktober 1998 kwamen 63 mensen om het leven en raakten meer dan 200 mensen gewond. De brand was aangestoken door vier tieners die eerder aan de deur van de discotheek waren geweigerd.

Gedenkplek

De afgelopen decennia hebben lotgenoten elkaar ontmoet. Gerie Smit, een van de overlevenden van de nieuwjaarsbrand, ging voor het eerst naar Zweden voor een ontmoeting met de Zweedse lotgenoten. "In 2003 was ik er nog niet aan toe om hier naartoe te gaan", zegt de journalist van NH Nieuws. "Ik wilde het lange tijd niet, denken en bezig zijn met die nacht. Ik heb het lang weggestopt."

De dansgelegenheid in Gothenburg is inmiddels opgeknapt en een gedenkplek geworden. 't Hemeltje daarentegen is sinds de nieuwjaarsbrand bevroren in de tijd. "Er is écht niets veranderd", zegt Smit. "De rommel is opgeruimd, de jassen, de gesmolten schoenen. Maar verder is het precies zoals het was."