President Biden komt met maatregelen tegen AI, slagkracht wel beperkt

Makers van de "krachtigste AI-systemen" worden in de VS verplicht om veiligheidstesten en andere "kritieke informatie" te delen met de overheid. Dat blijkt uit een vandaag uitgevaardigd presidentieel decreet van de Amerikaanse president Biden.

Bidens decreet maakt deel uit van een reeks maatregelen, waarmee de Amerikaanse regering probeert meer grip te krijgen op AI (kunstmatige intelligentie). Het gaat specifiek om bedrijven die een AI-systeem ontwikkelen dat een "serieus risico" vormt voor de veiligheid van de VS. Om wat voor risico het dan gaat, wordt niet beschreven. Daarnaast wordt niet gezegd wie vaststelt wanneer er van zo'n risico sprake is.

Een presidentieel besluit is overigens geen wet. Daarvoor heeft de president het Congres nodig. Biden roept de parlementariërs daarom op om te komen met wetgeving.

Volgende generatie AI

Een anonieme overheidsfunctionaris benadrukt tegenover de Financial Times dat het decreet vooral gaat gelden voor de volgende generatie AI-systemen en bijvoorbeeld dus niet voor GPT4, de motor onder de nieuwste versie van geavanceerde tekstgenerator ChatGPT.

Hoewel de ontwikkelingen snel gaan, is het dus de vraag wanneer de bedrijven in de praktijk met deze regels te maken gaan krijgen en het wekt de suggestie dat de VS z'n eigen bedrijven niet te hard wil aanpakken met deze nieuwe regels.

Het Witte Huis en techgiganten zijn al langer in gesprek over AI. In juli verbonden de belangrijkste AI-spelers zich aan vrijblijvende afspraken. Daarbij zat ook de belofte dat ze informatie zouden gaan delen over de veiligheid en betrouwbaarheid van hun systemen. Met het besluit van Biden verdwijnt die vrijblijvendheid.

Watermerk voor AI-gegenereerd werk

Naast eisen aan de grote techbedrijven, gaat het ook om het ontwikkelen van een watermerk zodat het duidelijk is wanneer werk AI gegenereerd is. Hierin zit wel een beperking: dit zal alleen worden gebruikt worden door federale overheden, maar bedrijven hoeven dit niet over te nemen. Al hoopt het Witte Huis wel een voorbeeld te zijn voor bedrijven en overheden over de hele wereld.

Verder gaat om het maatregelen om onder meer de privacy van Amerikanen te beschermen, gelijkheid te bevorderen, de rechten van consumenten, patiënten en studenten te beschermen, evenals werknemers. Het bevel ziet er ook op toe dat de overheid van de VS zelf op een verantwoordelijke en effectieve manier gebruik maakt van AI.

De maatregelen van de regering-Biden komen op dezelfde dag als een vrijwillige gedragscode voor AI die is geïnitieerd door de G7-landen en de EU, meldde Reuters gisteren. Hierin staat hoe grote landen willen omgaan met AI, in het kader van zorgen over privacy en veiligheid.

AI-top Verenigd Koninkrijk

Woensdag start een tweedaagse AI-bijeenkomst in het Verenigd Koninkrijk waar de veiligheid ervan centraal zal staan. Vicepresident Harris is erbij namens de VS. Namens de EU wordt commissievoorzitter Von der Leyen verwacht en namens Nederland gaat staatssecretaris Van Huffelen. Er wordt ook een delegatie uit China verwacht.