Instagram en Facebook krijgen in EU reclamevrije abonnementen

Socialemediaplatformen Instagram en Facebook krijgen in de Europese Unie betaalde versies, waarbij gebruikers geen reclame te zien krijgen. Daarmee komt techgigant Meta - het bedrijf achter de platformen - tegemoet aan de eisen van het Europese Hof van Justitie.

Het Hof was al langer kritisch op Meta, in het bijzonder op hoe het bedrijf omgaat met privacygevoelige informatie. In januari kreeg het bedrijf in de EU nog een boete van 390 miljoen euro voor het overtreden van de Europese privacywet.

Om reclames zo goed mogelijk op gebruikers af te kunnen stemmen, verzamelt het bedrijf allerlei informatie. Dat mag, maar enkel met toestemming van de gebruiker en onder regels van de privacywetgeving.

Tien euro per maand

Door het bieden van een abonnementsoptie - vanaf november beschikbaar in de EU, Zwitserland Noorwegen, IJsland en Liechtenstein - kunnen gebruikers voorkomen dat er nog informatie wordt verzameld. Wie gebruik wil blijven maken van de kosteloze variant zal net als nu toestemming moeten geven voor de dataverzameling.

De webversie van het abonnement is het goedkoopst en gaat tien euro kosten. Smartphonegebruikers zijn iets duurder uit; zij zullen dertien euro gaan betalen vanwege een afdracht aan de app-downloadwinkels.

Lisanne Hummel is onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en doet onderzoek naar grote techbedrijven. Ze vraagt zich af of de nieuwe abonnementsvorm bepaalde doelgroepen niet uitsluit.

Hummel: "Ik kan me voorstellen dat mensen gebruik zouden maken van deze nieuwe betaalde versie. Maar mensen die kwetsbaarder zijn voor reclames, zoals jongeren, zullen ook niet snel een abonnement gaan aanschaffen."

Meta biedt de abonnementsvormen in Europa in eerste instantie enkel aan voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Het bedrijf onderzoekt nog hoe het tieners "een nuttige en verantwoorde advertentie-ervaring" kan bieden, binnen de EU-regels.