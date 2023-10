El Ghazi in genade aangenomen door Mainz na uitspraken over oorlog Gaza

Anwar El Ghazi keert terug in de selectie van FSV Mainz. Dat heeft zijn club bekendgemaakt. De 28-jarige Nederlanders was op non-actief gesteld door de Duitse voetbalclub vanwege uitlatingen over de oorlog in Gaza.

De voormalig buitenspeler van Ajax en PSV zou volgens de BBC mogelijk zelfs ontslagen worden om zijn inmiddels verwijderde berichten, die de club "onacceptabel" noemde. Maar hij komt er nu met een berisping vanaf.

El Ghazi zou in gesprekken met de clubleiding voldoende berouw hebben getoond. Al weigerde de aanvaller eerder om zijn excuses te maken voor zijn post op Instagram.

In het originele bericht deelde El Ghazi de controversiële zin: "from the river to the sea, Palestine will be free." Die zin wordt door door sommigen als antisemitisch gezien.

De club zegt dat El Ghazi zich nadrukkelijk gedistantieerd heeft van terrorisme en vindt dat hij een tweede kans verdient.

Gevoelig

De oorlog in de Gazastrook is een zeer gevoelig onderwerp in Duitsland. De Holocaust, uitgevoerd door nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, eiste naar schatting zes miljoen Joodse levens. Antisemitisme wordt daarom streng afgekeurd in het land.

Het stadion van Mainz is vernoemd naar oprichtend lid Eugen Salomon, een Joodse man wiens clubfuncties werden afgenomen door de nazi's in 1933. Salomon stierf tijdens de Holocaust in 1942.