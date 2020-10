Rutte: 'Eredivisie, eerste divisie en Papendal kunnen op huidige voet door'

"Op Papendal en andere locaties kunnen topsporters blijven trainen. Ook het betaald voetbal in de eerste divisie en eredivisie kan op de huidige voet door. Dus zonder publiek", zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie.

De amateurcompetities worden de komende vier weken stilgelegd in de strijd tegen het coronavirus, maar een groot deel van de topsport blijft bij de nieuwe maatregelen van het kabinet buiten schot.

Over de amateursport zei Rutte het volgende: "Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen in teamverband blijven sporten, maar competities worden stilgelegd om het aantal reisbewegingen en sociale contacten te verminderen. Voor boven de 18: individueel sporten blijft mogelijk, ook in de sportschool."

KNVB: grote zorgen

In teamverband sporten mag dus niet meer als je ouder dan 18 bent. En dat baart de KNVB grote zorgen. "Het amateurvoetbal is duidelijk geen brandhaard gebleken daar de meeste besmettingen thuis, op het werk en bij vrienden en familie plaatsvinden", schrijft de voetbalbond in een persbericht.

De KNVB stipt aan dat sporten "aantoonbaar een goede invloed op de weerstand en gezondheid van mensen heeft. Daarnaast biedt het een gezonde uitlaatklep voor met name de jeugd die in deze tijd weinig kanten op kan."

De voetbalbond snapt naar eigen zeggen de noodzaak voor maatregelen, maar roept het kabinet op de voordelen die sporten biedt niet uit het oog te verliezen.