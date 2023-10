Arnesen volgt Van Breukelen op en keert terug in raad van commissarissen PSV

Frank Arnesen maakt zijn rentree in de raad van commissarissen van PSV, dat bevestigt de Eindhovense club. Het is de tweede termijn voor Arnesen in de rvc. De 67-jarige Deen volgt Hans van Breukelen op, die sinds 2019 deel uitmaakte van het orgaan.

Arnesen voegt zich in de rvc bij voorzitter Robert van der Wallen, Ingrid Wolf-De Jonge, Klaas Dijkhoff, Paul Verhagen en Arnesen. Verhagen werd recent benoemd als opvolger van Ton van Veen.

Succesvol verleden

Tijdens zijn carrière als speler speelde Arnesen drie seizoenen voor het eerste elftal van PSV. In 55 duels scoorde hij 11 keer. Met PSV won Arnesen drie landstitels, een KNVB Beker en de Europacup 1.

Later werd de voormalig middenvelder directeur voetbalzaken en assistent-trainer in Eindhoven. Ook werkte hij voor Totten Tottenham Hotspur, Chelsea en Feyenoord.