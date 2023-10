Het gaat naar omstandigheden goed met Dost : 'Wat oorzaak is blijkt komende dagen'

Bas Dost heeft via de website van zijn club NEC weten dat het 'naar omstandigheden' goed met hem gaat. De spits meldt dat de komende dagen uit onderzoeken moet blijken hoe het kan dat hij zondagmiddag tegen AZ in elkaar zakte.

Kort voor tijd viel Dost in Alkmaar neer, waarna hij op het veld behandeld achter kleden en een menselijk schild van medespelers. Na een paar minuten kwam hij bij en balde hij zijn vuist naar het applaudisserende publiek. Voor verder onderzoek werd hij naar het ziekenhuis vervoerd.

Menselijk

Dost uit ook zijn dankbaarheid. "De voetbalwereld is soms hard, maar nu merk ik ook hoe menselijk we kunnen zijn. Toen ik het veld af ging hoorde ik applaus van alle aanwezigen in het stadion, dat deed me erg goed. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die met mij en mijn familie meeleeft."

Vanochtend ging de clubleiding in gesprek met de spelersgroep, in een poging de heftige ervaring van zondag te verwerken.