Beelden bij museum Beelden Aan Zee in Scheveningen besmeurd met rode vloeistof

Bij Museum Beelden aan Zee in Scheveningen zijn beelden beklad met een rode vloeistof. Volgens Omroep West is bijna ieder beeld besmeurd en is op veel plekken ook op de trappen vloeistof beland.

Om wat voor vloeistof het gaat is nog niet duidelijk. Ook de reden voor de bekladding is nog onbekend.

De 23 zogenoemde 'sprookjesbeelden' zijn gemaakt door de Amerikaanse beeldhouwer Tom Oterness. Ze hebben die naam omdat er bekende sprookjes zijn verbeeld, zoals Hans en Grietje en Pinokkio. Tussen de beelden staat ook De Haringeter, dat verwijst naar Scheveningen.