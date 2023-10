Duitse AfD-politicus gearresteerd na klachten over nazigroet in studentenhuis

De Duitse politie heeft een politicus van de radicaal-rechtse AfD opgepakt. De 22-jarige Daniel Halemba wordt verdacht van opruiing en het gebruik van nazi-symbolen. Hij is vanochtend gearresteerd in de buurt van Stuttgart nadat het Openbaar Ministerie vrijdag een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd.

Halemba werd eerder deze maand gekozen in het parlement van de deelstaat Beieren. De AfD kreeg een kleine 15 procent van de stemmen en boekte een flinke winst. Halemba zou vandaag worden geïnstalleerd. Daardoor zou hij immuniteit krijgen, maar nu is de Duitse politicus dus gearresteerd.

De politie deed vorige maand een inval in het pand van de studentenvereniging van Halemba, het conservatieve Teutonia Prag. Buren hadden geklaagd dat ze mensen geregeld 'Sieg Heil' hadden horen schreeuwen. Die nazi-leus is in Duitsland verboden. Ook zouden er spullen met nazi-symbolen en racistische teksten zijn gevonden.

Geen waarheid

De advocaat van Halemba heeft een video gepubliceerd van de Duitse politicus, die daarin de deelstaatregering beschuldigt van "repressie" van de AfD. Ook noemt hij het arrestatiebevel "volstrekt willekeurig". Volgens zijn advocaat zit er "geen waarheid" in de beschuldigingen.

De AfD-leider in Beieren noemt de zaak "politiek gemotiveerd". Het Openbaar Ministerie doet ook onderzoek naar vier andere leden van Teutonia Prag.