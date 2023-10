Berteling wil extra bescherming na dood ijshockeyer: 'Dramatisch dat dit een leven kost'

"Verschrikkelijk", noemt oud-ijshockeyinternational Ron Berteling het ongeluk waarbij de Amerikaanse speler Adam Johnson afgelopen weekend om het leven kwam. "Dramatisch dat dit een leven kost." Tijdens een wedstrijd van Nottingham Panthers tegen de Sheffield Steelers in de Britse competitie ging het mis. Johnson botste op een tegenspeler en werd in zijn nek geraakt door een schaats. Hij bloedde hevig en artsen behandelden hem op het ijs. Zijn medespelers schermden hem af van het publiek. Zondagochtend maakten de Panthers bekend dat de hulp niet heeft mogen baten: Johnson overleed in het ziekenhuis.

"Er moet eerst altijd iets heftigs gebeuren, voordat er een regel wordt aangepast of toegevoegd," vertelt Berteling, nog altijd recordinternational van het Nederlands team en naamgever van de supercup in het ijshockey. "Dan barst de discussie weer los." In dit geval gaat die discussie over bescherming van hals, nek en keel. In sommige competities is dat verplicht, bijvoorbeeld in Zweden. Maar in veel landen - waaronder Engeland, de VS en Nederland - wordt die bescherming niet geëist. Ook bij interlands hoeven de ijshockeyers hun nek niet te beschermen. Bij de Nederlandse jeugd is die bescherming dan weer wel verplicht en let de ijshockeybond streng op de nakoming daarvan. "Ik heb werkelijk geen idee waarom dat niet ook voor de senioren geldt", aldus Berteling.

Foto: a54382d5-0a5e-3d37-b0c9-b106bb0d6ebb - Pro Shots

Ook Theo van Gerwen - algemeen directeur van IJshockey Nederland - heeft geen verklaring voor het ontbreken van die verplichting. Maar: "Het is wel zo dat elke sport zo zijn risico's heeft, die kun je niet allemaal uitbannen." Volgens Van Gerwen wordt er wel continu nagedacht over innovaties rondom de veiligheid in de sport. Het is niet de eerste keer dat een dergelijk ongeluk gebeurt in het ijshockey. In 1989 maakte keeper Clint Malarchuk van de Buffalo Sabres iets soortgelijks mee. Ook hij kreeg een schaats in zijn nek, waardoor zijn halsslagader werd doorgesneden. Op wonderbaarlijke wijze overleefde hij het incident. Sindsdien is speciale nekbescherming voor keepers wél verplicht. Nekbescherming Al valt er over die nekbanden ook nog wel te discussiëren, zegt Berteling. Sommige zijn ijzersterk, maar andere nekbanden zijn niet veel meer dan een stukje foam dat over de hals valt. Dat houdt impact tegen, maar in vaart gaat een schaats daar dwars doorheen.