Vanavond op tv: Israëlische troepen bij Gaza-stad • De Hamas-tunnels • Armoede in Nederland • Expositie Anselm Kiefer

Gevechten in Gaza Grondtroepen van Israël hebben Gaza-stad bereikt. Volgens een woordvoerder van het leger zijn er hevige gevechten met strijders van Hamas. Een aantal commandanten van de militante groep zou zijn gedood en met gevechtshelikopters en drones zouden Hamas-doelen zijn bestookt. Ondertussen zegt Hamas tegen nieuwszender Al-Jazeera dat het Israëlische leger "absoluut geen vooruitgang boekt". Alle ontwikkelingen bespreken we met correspondent Nasrah Habiballah in Tel Aviv. En we kijken naar het tunnelnetwerk van Hamas. Hoe worden die tunnels ingezet, en hoe probeert Israël ze te vernietigen? Dat vragen we aan militair expert Scott Savitz en de Israëlische legerofficier Achiya Klein, die zelf ervaring heeft met het uitschakelen van Hamas-tunnels. Volg de laatste ontwikkelingen bij de NOS:

Armoede hoog op politieke agenda In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen peilen we in de serie 'Buiten het Binnenhof' de stemming in het land. Vandaag: bestaanszekerheid, dit keer een prominent campagnethema. Wat verwachten mensen die rond of onder het bestaansminimum leven van de politiek?