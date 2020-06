Bekijk 'nieuwe' docu's over familie Van der Geest, Marsicano en hockey

Studio Sport Docu - NOS

Deze week wederom drie 'nieuwe' documentaires in Studio Sport Docu, waarin we elke maandag een deel van het grote archief van Studio Sport ontsluiten en eerder uitgezonden documentaires opnieuw aanbieden.

Familie Van der Geest, Een Sterke Band (2004) Een portret van de bekendste judo-familie van Nederland: de familie Van der Geest. Cor is vader én coach, zijn zoons Dennis en Elco zijn topjudoka's in hun gewichtsklasse én pupil van hun vader. De documentaire laat de vaak ingewikkelde relatie tussen twee generaties zien. Documentairemaker Roel van Dalen wilde deze film maken toen hij in 2002 zag hoe gelukkig een familie kan reageren als twee broers op een EK beiden goud halen in hun gewichtsklasse. Van Dalen schrijft op zijn site: "Wat me het meest bijstaat van dat moment, is dat Dennis, tegen alle regels in, de mat oprende en zijn jongere broer in een emotionele en ijzeren omarming nam, terwijl de tranen over zijn wangen liepen."

Familie Van der Geest, Een Sterke Band (2004) - NOS

Nederlandse hockeyploegen in aanloop naar Spelen van Sydney (2000) Tom van 't Hek en Maurits Hendriks zijn respectievelijk de coaches van de Nederlandse vrouwen- en mannenhockeyploeg die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Sidney. Ze geven de NOS uitgebreid toegang tot de voorbereiding. Zelfs de kleedkamer en de wedstrijdbespreking zijn geen verboden terrein. De kijker krijgt zo een goed inkijkje in hoe twee elftallen zich klaarmaken voor het belangrijkste toernooi ter wereld. Mooi zijn de beelden van volle clubhuizen als de spelers kijken naar het EK voetbal, dat in datzelfde jaar in Nederland plaatsvond. De mannen wisten in Australië hun titel te prolongeren, de vrouwen moesten genoegen nemen met brons.

Hockeyploegen op weg naar Spelen van Sydney (2000) - NOS

Trevor Marsicano, Geloof In Eigen Kunnen (2010) In 2009 staat er ineens een Amerikaans megatalent op de internationale ijsbanen, Trevor Marsicano. Hij behaalt drie medailles op de WK afstanden van dat jaar. In aanloop naar de Spelen van Vancouver van 2010 maakte NOS Sport dit portret over de gelovige schaatser die via Skype met zijn coach communiceert. We zien hoe Marsicano vertelt over waarom hij tijdens zijn schaatsloopbaan als bordenwasser aan het werk was: voor het geld. Als Amerikaans schaatser was het voor hem geen vetpot, maar hij doet het ook om naast zijn successen met 'beide benen op de grond te blijven staan'. Op de Spelen van 2010 vallen de individuele prestaties van Marsicano overigens tegen. Hij behaalt slechts een keer een toptiennotering. Na 2011 weet Marsicano helemaal geen potten meer te breken.