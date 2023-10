Waakhond gaat spaarmarkt onderzoeken na kritiek over lage rente

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken of er wel voldoende concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt is. Dat de spaarrentes in Nederland lang achterbleven bij de razendsnel gestegen rente van de Europese Centrale Bank (ECB) vindt de waakhond aanleiding om te onderzoeken of er wel wat te kiezen valt voor spaarders.

Demissionair minister van Financiën Kaag had de ACM drie maanden geleden gevraagd om te bekijken of zo'n onderzoek nodig is. In de Tweede Kamer hadden partijen felle kritiek op de hoge kwartaalwinsten die banken maakten, terwijl spaarders er met een rente van 0,75 procent bekaaid vanaf kwamen.

De ACM benadrukt dat het gaat om een algemeen onderzoek naar het functioneren van de spaarmarkt in Nederland. Er zijn volgens de ACM naast de grote banken diverse concurrenten die veel hogere rentes aanbieden, veelal buitenlandse spaarbanken. Tegelijk ziet de waakhond dat consumenten slechts beperkt lijken over te stappen.

"Daarom heeft de ACM besloten een onderzoek te starten naar de werking van de Nederlandse spaarmarkt en factoren die ervoor zorgen dat consumenten beperkt overstappen en dat grootbanken geen hogere spaarrentes aanbieden."

De uitkomsten van het onderzoek kunnen volgens de ACM leiden tot "aanbevelingen voor de wetgever". Bijvoorbeeld als zou blijken dat de markt niet goed werkt. Het rapport wordt voor volgend jaar zomer verwacht.