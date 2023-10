Van 't Schip gesterkt door advies overleden vrouw: 'Goede gesprekken over gehad'

John van 't Schip is de rest van dit seizoen trainer van 'zijn club' Ajax. De 59-jarige oud-speler van de Amsterdammers is "trots op de club, maar niet op de positie waar we nu staan. En daar wil ik bij helpen." Om in te stappen bij de huidige nummer laatst van de eredivisie hoefde Van 't Schip niet te twijfelen. Hij voelde zich gesterkt door de gesprekken die hij voerde met zijn vrouw Daniëlle, die op 10 oktober op 55-jarige leeftijd overleed. "We hebben daar goede gesprekken over gehad", vertelt Van 't Schip. "Zij heeft van begin af aan gezegd: 'Doen. Er vol voor gaan'. Dat gold voor wat eerst het plan was (een rol in het technisch management, red), maar ook in het geval ik het over moest nemen van Maurice."

"Dat hebben we nog mooi met elkaar kunnen delen, het is een duwtje in de rug geweest. Zelf ben je met bepaalde dingen bezig, maar doordat we het met elkaar hebben besproken, is de keuze om het te gaan doen een stuk makkelijker." Voetbal als afleiding? "Dat is het, daar hebben we het ook over gehad. In het proces waarin ik zit, kan ik er vol voor gaan. Ik heb thuis een dochter en een zoon in Australië, voor wie ik er ook moet zijn. Maar die staan er ook volledig achter." Ajax en Van 't Schip waren al in gesprek over een rol in het technisch management. Die functie gaat hij pas vervullen nadat hij het seizoen afmaakt als hoofdtrainer. Hedwiges Maduro, interim-trainer sinds het ontslag van Maurice Steijn, wordt onder Van 't Schip weer assistent. Europees voetbal Met vijf punten uit acht wedstrijden bezet Ajax momenteel de laatste plaats in de eredivisie. "De bovenste vier staan behoorlijk los", weet Van 't Schip. "Wij willen aansluiten in de komende wedstrijden, Europees voetbal is de doelstelling. Maar het begint bij dagelijks bezig zijn, elke dag beter worden. Dan komen doelstellingen wel bij de eindstreep."

Van 't Schip, die als speler onder meer vier landstitels en de UEFA Cup won, weet al waar hij gaat bij beginnen als trainer van Ajax. "Vertrouwen kweken, duidelijkheid geven. Stap voor stap moeten we daar verbetering in brengen." "Allereerst moeten we met de staf als team fungeren. Dat straalt ook af op de spelers. Daarnaast moeten we naar de groep heel duidelijk zijn. Want je ziet dat als het even minder gaat of het vertrouwen weg is, dan hebben ze het moeilijk. Daar moeten ze in geholpen worden." Veelbesproken transferzomer Over de veelbesproken transferzomer van Ajax onder de inmiddels vertrokken technisch directeur Sven Mislintat uitte Van 't Schip eerder harde kritiek. "Wie Mislintat heeft aangesteld, heeft geen verstand van voetbal", zei hij vorige maand bij ESPN. "Maurits Hendriks en Edwin van der Sar lijken mij diegenen die daar een belangrijke rol in hebben gehad. De rvc heeft daarin ook een belangrijke rol gespeeld als controlerend orgaan, maar daarin zaten op dat moment mensen zonder echt gevoel bij de club. Danny Blind was toen al weg, Jan van Halst nog niet aangesteld." Na zijn aanstelling beaamt Van 't Schip dat de aankopen niet de gelukkigste waren: "Denk dat we dat allemaal weten. Maar daar trek ik een streep. En ik denk dat het heel belangrijk is om die streep te trekken en vooruit te kijken. Wat er voor mij is gebeurd, kan ik niets mee. Ik moet vooruit kijken en dat is wat ik ga doen. De spelers moeten in hun kracht gezet worden."

