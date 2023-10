Voetbalprijs lonkt voor Van Domselaar, Roord en Simons op Gouden Bal-verkiezing

Het wordt een spannende avond voor Jill Roord en Daphne van Domselaar. De beide Oranje-internationals behoren tot de selecte groep waaruit vanavond (20.45 uur) de beste voetbalster van het jaar wordt gekozen, een verkiezing die georganiseerd wordt door het voetbalblad France Football.

De Gouden Bal wordt al sinds 1956 uitgereikt, maar bestaat - in de nieuwe opzet - pas vanaf 2018 ook voor vrouwen. De Deense Ada Hegerberg was de eerste winnares. Ze werd opgevolgd door de Amerikaanse Megan Rapinoe. In 2020 stond corona een verkiezing in de weg, maar de afgelopen twee jaar ging de Spaanse Alexia Putellas er met de prijs vandoor.

Opnieuw Bonmatí?

De trofee gaat deze keer aan de neus van Putellas voorbij - ze miste een groot deel van het jaar door een kruisbandblessure - maar de kans dat in Parijs een landgenote in haar voetsporen treedt, is groot. De kersverse wereldkampioen levert vijf genomineerden, onder wie favoriete Aitana Bonmatí, die dit jaar al gekozen werd tot beste speelster van de Champions League en het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.