Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Rubiales voor drie jaar geschorst

De wereldvoetbalbond FIFA heeft de voormalige voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales voor drie jaar geschorst. Dat betekent dat hij drie jaar geen voetbalgerelateerde activiteiten mag uitvoeren op landelijk en internationaal niveau.

Rubiales lag onder vuur nadat hij Jennifer Hermoso, aanvoerder van het Spaanse voetbalelftal, na de gewonnen WK-finale in augustus plots vol op de mond had gekust. Het incident veroorzaakte opschudding in het Spaanse voetbal en daarbuiten.