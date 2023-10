Jantje Beton waarschuwt voor verdwijnen speeltuinen

Zonder extra steun dreigen veel speeltuinen binnen vijf jaar te verdwijnen, waarschuwt Jantje Beton. Besturen van speeltuinen verouderen, er is een tekort aan vrijwilligers en kosten lopen op door onder andere het uitblijven van subsidies. Ook moeten op sommige plekken speeltuinen plaatsmaken voor andere voorzieningen, zoals parkeerplaatsen en woonwijken.

De liefdadigheidsinstelling komt met de waarschuwing na een eigen rondvraag onder zo'n 500 bij de organisatie aangesloten speeltuinen. Een vijfde daarvan kwam met een reactie.

Uit ander onderzoek bleek vorig jaar dat een op de zes kinderen nooit buitenspeelt. Dat komt neer op zo'n 300.000 kinderen. "Dat zij niet naar buiten gaan is verschrikkelijk zorgelijk", zegt Jantje Beton-directeur Dave Ensberg-Kleijkers tegen de NOS. "Buitenspelen is ontzettend belangrijk voor de emotionele en motorische ontwikkeling van het kind. Ze maken vriendjes, leren basisvaardigheden voor de toekomst en het voorkomt overgewicht."

Spelcomputers en sociale media

Dat kinderen steeds minder buitenspelen, heeft meerdere oorzaken. "De grootste oorzaak is de komst van schermpjes. Na schooltijd of de buitenschoolse opvang zitten ze vooral binnen voor spelcomputers of op sociale media", zegt Ensberg-Kleijkers. Hij meldt dat dit opkomende probleem ook steeds meer bijziendheid veroorzaakt. "Een op de drie kinderen van 13 jaar draagt een bril of lenzen, wat een gevolg kan zijn van de enorme schermtijd die er bij hen aan de orde is", aldus Ensberg-Kleijkers.

"Een andere oorzaak van het verminderde buitenspelen is dat kinderen van hun ouders steeds minder mógen buitenspelen", zegt hij. "Ouders vinden het vaak onveilig buiten. Ze vinden bijvoorbeeld dat auto's te hard rijden." Hij benadrukt het belang van een veilige speelomgeving. "Een speeltuin is vaak een veilige plek waar ouders ook een goed gevoel bij hebben. Ook daarom moeten we zoveel mogelijk speeltuinen behouden."

Het verdwijnen van speeltuinen tegengaan, kan op meerdere manieren. "Allereerst zijn speeltuinen op zoek naar vrijwilligers", stelt Ensberg-Kleijkers. Ook noemt hij het belangrijk dat mensen in hun eigen gemeente in actie komen en de gemeenteraad aansporen dit te voorkomen. "Ook de aankomende verkiezingen kunnen van invloed zijn om dit probleem te verhelpen. Stem vooral op een partij die specifiek vóór het behouden van speeltuinen voor toekomstige generaties is."