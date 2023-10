Zeker drie doden bij bouwongeluk Hamburg, meerdere vermisten

In Hamburg zijn zeker drie bouwvakkers om het leven gekomen bij een ongeluk op een bouwplaats. Duitse media meldden aanvankelijk vijf doden, maar dat aantal werd later tegengesproken. Wel wordt er nog gezocht naar vermisten.

Mogelijk is er een stellage ingestort. Een lokale krant zegt dat een steiger op de achtste verdieping in een liftschacht is gevallen.

Zo'n zestig reddingswerkers zijn uitgerukt om te zoeken naar slachtoffers. Er zou ook sprake zijn van een onbekend aantal gewonden. Een van hen is in levensgevaar.

Er waren op het moment van het ongeluk enkele honderden mensen aan het werk op de bouwplaats. Het werk is stilgelegd en het terrein ontruimd.

Het ongeluk gebeurde in de HafenCity, het oude havengebied dat de afgelopen jaren is omgevormd tot een hippe wijk. Het ging mis op de bouwplaats in het Überseequartier, waar een winkelcentrum, kantoren en hotels worden gebouwd.