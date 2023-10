Ajax stelt Van 't Schip aan als trainer tot einde seizoen, daarna technisch management

John van 't Schip gaat tot het einde van dit seizoen aan de slag als hoofdtrainer van Ajax. Hij is de opvolger van Maurice Steijn, die vorige week na een dramatische seizoenstart vertrok bij de Amsterdamse club. Sindsdien stond assistent-trainer Hedwiges Maduro voor de groep. Onder zijn leiding werd er in de Europa League met 2-0 verloren bij Brighton & Hove Albion en zondag in de eredivisie met 5-2 bij PSV. Eerder bevestigde Van 't Schip al dat hij in gesprek was met Ajax over het tijdelijke trainerschap. Aanvankelijk zou de oud-speler terugkeren in een bestuurlijke rol, maar voorlopig zal hij dus op het veld te zien zijn. Volgend seizoen krijgt Van 't Schip een functie in het technisch management. 'Snel omhoog' Van 't Schip: "Uit de gesprekken die ik met alle betrokkenen hierover heb gevoerd heb ik een erg goed gevoel overgehouden. Ajax moet snel de sportieve weg omhoog pakken en daar werk ik graag aan mee."

In Studio Voetbal geeft Arno Vermeulen een update over de onderhandelingen tussen Ajax en de beoogde interim-coach John van 't Schip en delen Pierre van Hooijdonk en Rafael van der vaart hun mening. - NOS

"John is een ras-Ajacied die veel ervaring heeft opgedaan in binnen- en buitenland, zowel op het veld als daarbuiten", zegt Jan van Halst, tijdelijke algemeen directeur van Ajax, op de clubwebsite. "Wat ons betreft is hij voor nu de aangewezen persoon om aan de prestaties een positieve draai te geven", aldus Van Halst. "Allereerst als hoofdcoach bij het eerste elftal. Voor de langere termijn zal een andere technische rol voor hem in het verschiet liggen. John heeft eerder goed samengewerkt met Michael Valkanis als assistent-trainer en wij denken dat Michael een welkome toevoeging is aan onze technische staf." Valkanis assistent Van 't Schip neemt Michael Valkanis mee als assistent-trainer, de Australiër met wie hij al samenwerkte bij Melbourne City, PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland. Valkanis was tot maandag hoofdtrainer bij Hapoel Tel Aviv. Maduro en Said Bakkati blijven daarnaast aan als assistenten, tijdelijke assistent-trainer Dave Vos keert terug naar Jong Ajax.

Foto: ca335d74-f246-35b9-9e54-6453e52fbb05 - Ajax

Van 't Schip erft een Ajax dat in crisis verkeert. De club staat na de nederlaag tegen PSV op de laatste plaats in de eredivisie. Weliswaar met nog twee in te halen wedstrijden voor de boeg, maar als die allebei drie punten opleveren, blijft het gat met de topvier groot. Ajax komt donderdag voor het eerst in actie onder de nieuwe trainer, dan wordt de eredivisiewedstrijd tegen FC Volendam ingehaald. Opnieuw interim-trainer Het is niet de eerste keer dat de 59-jarige Van 't Schip een tijdelijke functie gaat vervullen bij Ajax. In 2009 was hij ook al enkele maanden interim-trainer, destijds na het ontslag van Marco van Basten. Ajax eindigde dat seizoen als derde. Van 't Schip was ook als jeugd- en assistent-trainer actief bij de club.