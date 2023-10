Meer onderzoek nodig om doodsoorzaak Matthew Perry vast te stellen

Het zal nog enige tijd duren voordat duidelijk is waaraan Matthew Perry is overleden. De patholoog van Los Angeles laat na autopsie weten dat er nog toxicologisch onderzoek wordt gedaan. Dat kan weken duren.

Het lichaam van de Friends-acteur kan volgens het rapport in de tussentijd worden vrijgegeven aan zijn familie. Er is nog niets bekendgemaakt over een uitvaart.

In het officiële verslag van de patholoog valt te lezen dat er rekening wordt gehouden met "complicerende factoren" die hebben bijgedragen aan de hoofdoorzaak. Wat daarmee wordt bedoeld, is nog niet bekendgemaakt, maar Perry had in het verleden ernstige gezondheidsproblemen door zijn drugsverslaving.

Zo kwam hij vijf jaar geleden in coma aan een hart-longmachine te liggen na een darmperforatie door overmatig drugsgebruik. Artsen gaven hem toen 2 procent kans om te overleven, schreef hij vorig jaar een zijn openhartige autobiografie. "Vijf patiënten werden die avond met zo'n apparaat behandeld. De andere vier stierven en ik overleefde."

The One Where Our Hearts Are Broken

Een assistent vond de 54-jarige acteur zaterdagochtend dood in zijn jacuzzi na het sporten. Hij was wereldberoemd geworden door de rol van Chandler in de sitcom Friends.

De makers van de serie reageren geschokt op zijn dood. "Dit is echt The One Where Our Hearts Are Broken", zeggen Marta Kauffman, David Crane en Kevin Bright met een verwijzing naar de manier waarop Friends-aflevering getiteld werden. Ze roemen de manier waarop hij zijn rol zich eigen maakte. "Vanaf dag 1 was er geen ander voor ons."

"We zullen altijd met liefde terugdenken aan de vreugde en het plezier dat hij telkens bood, niet alleen tijdens het werk maar ook in zijn leven. Hij was altijd de grappigste persoon in de kamer. En meer dan dat: de liefste, met een genereus hart."

Herdenkingsplek in New York

De andere hoofdrolspelers uit de serie hebben nog niet gereageerd. Wel hebben fans kaarsjes en bloemen neergelegd bij Perry's huis buiten Los Angeles. Ook is er in New York een herdenkingsplek ontstaan bij het appartement waar de tv-serie zich afspeelde.

Nabestaanden van Perry zeggen zich gesteund te voelen door alle condoleances. "Matthew heeft de wereld zoveel vreugde gebracht, als acteur en als vriend. Jullie betekenden zoveel voor hem en we stellen alle blijken van liefde enorm op prijs."