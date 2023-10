'Cruijff-adept' Van 't Schip moet Ajax redden: 'Het is dapper en knap van hem'

John van 't Schip is menselijk, duidelijk en kan 'vooruit regeren'. Drie eigenschappen die hem tot een zeer geschikte coach van Ajax maken op dit moment, zo vinden Gerald Sibon, Nikos Machlas en Dwight Lodeweges. Ze werkten in het verleden samen met de beoogde redder in nood in Amsterdam. De aankondiging dat Van 't Schip de nieuwe trainer van Ajax is, lijkt een kwestie van tijd. De onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase. Afgelopen week bevestigde de trainer al aan de NOS dat hij met de club in gesprek is over het trainerschap, als opvolger van de ontslagen Maurice Steijn.

In Studio Voetbal geeft Arno Vermeulen een update over de onderhandelingen tussen Ajax en de beoogde interim-coach John van 't Schip. Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart geven hun mening. - NOS

"Dapper en knap", noemt voormalig Ajax-spits Sibon het om nu aan de slag te gaan in Amsterdam. De aanvaller werd in 2010 door Van 't Schip naar Australië gehaald om daar bij Melbourne Heart te gaan spelen. Hoewel de twee maar een jaar samenwerkten, liet de coach op verschillende fronten een goede indruk achter bij Sibon. "Van 't Schip is een goede coach die weet wat hij wil. Hij kan menselijk zijn, maar is ook duidelijk. Hij is een trainer die altijd met voetbal bezig is en is een echte Cruijff-adept." 'Ziet dingen aankomen' Daarnaast beschikt Van 't Schip over een belangrijk wapen, zegt Sibon. "Hij ziet dingen aankomen en kan daardoor 'vooruit regeren'. Als hij goede spelers ziet opkomen, zorgt hij ervoor dat die worden opgesteld. En voor iets explodeert, heeft hij het probleem al in de kiem gesmoord."

Alleen zal Van 't Schip bij Ajax nu vooral problemen moeten oplossen. Met de achttiende plek op de ranglijst en voetbal waar weinig lijn in zit, is de crisis groot bij de 36-voudig - een record - landskampioen. "Het is prachtig om trainer van Ajax te worden, maar nu niet heel aantrekkelijk", beseft Sibon. "Het is wel dapper en knap van hem." De trainer moet flink aan het werk, zegt Sibon. "Hij moet duidelijk aangeven waar de ondergrens ligt. Dat is iets wat hij ook kan. Maar je weet op dit moment niet wat die ondergrens is. Daarnaast zal hij de Ajax-filosofie moeten nastreven en de lat hoger moeten leggen, in alles. Maar John is ook realistisch. Hij zal geen dingen vragen die onmogelijk zijn." 'Zelfde stijl als Koeman' Na twee periodes in Australië kreeg Van 't Schip in 2017 de kans om hoofdtrainer te worden bij PEC Zwolle. Daar begon hij fantastisch. PEC was al goed, maar werd onder hem nog beter. De Zwollenaren stonden bij het ingaan van de winterstop vierde en sloten het seizoen af als negende. In de eerste helft van dat jaar was Dwight Lodeweges zijn assistent. Lodeweges klikte meteen met Van 't Schip, zo vertelt hij. "Wat ik mooi vind aan John is dat hij kennis heeft van voetbal en ook voor zijn staf kan zorgen. Hij liet mij en Gert Peter de Gunst als veldtrainers doen waar we goed in zijn en gaf ons de vrijheid, maar hij benadrukte wel wat hij zelf belangrijk vond." "Hij was zelf meer de people manager. Daarmee vergelijk ik hem een beetje met Ronald Koeman, die dezelfde stijl van werken hanteerde", zegt Lodeweges, die assistent-bondscoach was onder Koeman.

Van 't Schip was ook vernieuwend bij PEC Zwolle, vindt Lodeweges. "Het was bijvoorbeeld voor het eerst dat we heel specifiek gingen trainen op het drukzetten. Hoe verdedig je als de tegenstander een doeltrap neemt? En ook voor het voetballen in balbezit had hij een goed plan. Dat sleep hij erin. Hij heeft daarmee goed werk verricht en daar heb ik veel van geleerd." 'Absoluut de goede keuze' De spelers en trainers liepen in Zwolle weg met Van 't Schip, herinnert Lodeweges zich. "Hij was heel benaderbaar. En dat betekent dat we het soms ook niet over voetbal konden hebben. We konden met John veel lachen en schik hebben. Hij heeft een goed gevoel voor humor, hij is een echte droogkloot. Het was heel leuk en fijn samenwerken." Van 't Schip is dan ook honderd procent geschikt om Ajax nu aan te sturen, zegt Lodeweges, die net als de voormalige rechtsbuiten in Canada geboren werd. "Hij weet hoe hij met mensen om moet gaan en heeft kennis van zaken. Die twee factoren zijn voor mij het allerbelangrijkste en hij kan dat allebei." Bij PEC Zwolle merkte Lodeweges dat spelers en staf graag iets over hadden voor Van 't Schip. "Dus als Ajax voor hem kiest, dan is dat absoluut de goede keuze", besluit de voormalig assistent. 'Dankzij hem voetbalt Griekenland nu vooruit' Van 't Schips tweede seizoen in Zwolle was een stuk minder succesvol. Op het moment dat de trainer in december werd ontslagen, stond PEC vijftiende. Ongeveer een half jaar na zijn ontslag kreeg Van 't Schip een nieuwe klus: hij werd bondscoach van Griekenland en bleef daar 2,5 jaar in dienst.

In die periode sprak Van 't Schip veel met de Griek Nikos Machlas, oud-spits van onder andere Vitesse en Ajax. Machlas begrijpt dat Ajax nu voor Van 't Schip kiest. "Hij is iemand die spelers bij elkaar kan brengen." "Doordat hij zelf ook voetballer is geweest, weet hij wat de spelers voelen. Daarnaast is hij een man met veel ervaring en een echte Ajacied. Alles wat hij doet, zal hij doen met zijn hart voor de club." En dat is ook nodig, zegt de winnaar van de Europese gouden schoen in 1998. De topscorer van weleer bekeek de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht en schrok van het niveau van de Amsterdammers. "Ze spelen echt als amateurs, ze maken zo veel fouten. Ik weet zeker dat Van 't Schip het beter gaat doen."

