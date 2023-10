Tientallen arrestaties in Dagestan na bestorming Israëlisch vliegtuig

In Dagestan zijn gisteravond volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti zeker zestig mensen opgepakt die Israëliërs belaagden op een vliegveld. Naar negentig anderen wordt nog gezocht. Israël heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen vanwege het geweld in de autonome republiek. Premier Netanyahu zei in een verklaring ervan uit te gaan dat de Russische autoriteiten Joden en Israëliërs beschermen en "resoluut optreden tegen de relschoppers en wilde verhalen tegengaan". Een woedende menigte bestormde in Dagestan gisteravond de luchthaven van de hoofdstad Machatsjkala door deuren en hekken te forceren. ze omsingelden een vliegtuig uit Tel Aviv dat net was aangekomen terwijl ze zwaaiden met Palestijnse vlaggen en islamitische leuzen scandeerden. Op videobeelden is te zien dat het er gewelddadig aan toeging:

In Dagestan hebben honderden anti-Joodse demonstranten het vliegveld in hoofdstad Machatsjkala bestormd toen er een vliegtuig uit Tel Aviv landde. Ook controleerden demonstranten auto's die de luchthaven verlieten. - NOS

Reizigers vluchtten terug het vliegtuig in en moesten urenlang in angst afwachten. Elders op het vliegveld hielden betogers vertrekkende auto's tegen en controleerden paspoorten om te zien of iemand uit Israël afkomstig was. Ook werden er vernielingen aangericht en winkels geplunderd. Bij het oproer raakten zeker twintig mensen gewond, van wie er tien naar het ziekenhuis moesten. Het gaat daarbij om zowel politieagenten als burgers, al raakte van de reizigers uit Israël niemand gewond. Twee personen verkeren in levensgevaar. Rond middernacht was de orde weer hersteld. Het vliegveld blijft de komende dagen dicht. Hotel omsingeld Door de gevechten tussen Israël en Hamas zijn de spanningen de laatste weken opgelopen in de Noordelijke Kaukasus , waar veel moslims wonen. Zo werd zaterdag een hotel in Machatsjkala omsingeld vanwege geruchten dat er Joodse vluchtelingen zouden worden opgevangen; Machatsjkala is geregeld een tussenstop voor Russische burgers die uit Israël worden geëvacueerd. Het hotel wist de situatie te de-escaleren door een delegatie het gebouw te laten inspecteren. Elders werd wel brand gesticht bij een joods centrum in aanbouw. Ook was er sprake van meerdere betogingen in de regio tegen Israël.

Correspondent Geert Groot Koerkamp: "Dit soort antisemitische pogroms zijn uniek in de recente geschiedenis van Rusland. De Noordelijke Kaukasus is een gebied waar overwegend moslims wonen dus de sympathie voor de Palestijnen is er sterk, maar het is ook een regio waar veel verschillende etnische groepen leven, onder wie ook Joden. Zo zijn er de honderden zogeheten Bergjoden die al eeuwenlang in Dagestan wonen. Mensen van die bevolkingsgroep hebben zoiets eigenlijk nog nooit meegemaakt en zijn nu enorm bezorgd."

Regeringsleider Sergej Melikov van Dagestan heeft opgeroepen tot kalmte. "Het is laf als een menigte ongewapende mensen opwacht die niets hebben misdaan", maande hij gisteravond via Telegram. De regering laat weten dat er op andere manieren naar vrede in Gaza moet worden gestreefd. "We roepen inwoners op niet toe te geven aan provocaties van kwaadwillende groepen en paniek te veroorzaken. Ook de grootmoefti van Dagestan, de belangrijkste lokale moslimleider, roept op tot kalmte. "Jullie zitten fout. Zo wordt het niet opgelost", sprak hij de betogers toe in een video. "Dit moet anders worden opgelost, niet met betogingen. Blijf geduldig en kalm."