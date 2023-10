Sabalenka begint WTA Finals sterk en gunt Sakkari slechts één game

Aryna Sabalenka is in het Mexicaanse Cancun overtuigend begonnen aan de WTA Finals, eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters van het seizoen. De Belarussische nummer één van de wereld was oppermachtig tegen de Griekse Maria Sakkari: 6-0, 6-1.

Sabalenka benutte vijf van haar negen breakpoints en won liefst elf games op rij, voordat Sakkari op eigen service drie matchpoints overleefde en erin slaagde de nul achter haar naam weg te werken. De partij zat er na 74 minuten op.

'Lastige tegenstandster'

"Maria is een speelster die altijd terug kan komen in de wedstrijd", zei Sabalenka, die bij eerdere edities van de WTA Finals twee keer van Sakkari had verloren. "Als je haar een kleine kans geeft, pakt ze die. Dat maakt haar een lastige tegenstandster."

In dezelfde groep versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula de Kazachse Elena Rybakina met 7-5, 6-2. Rybakina had in de openingsset de winst voor het grijpen, maar bij een voorsprong van 5-3 wist ze het op eigen service niet af te maken.