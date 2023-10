VVD royeert Soumaya Sahla vanwege geld 'ontfutselen' aan Frits Bolkestein

VVD-voorzitter Eric Wetzels refereert aan die periode in zijn verklaring. "Wij hebben als partij mevrouw Sahla een tweede kans gegeven, wat niet altijd eenvoudig was gezien haar veroordeling voor terrorisme." Met het "ontfutselen" van geld aan Bolkestein "heeft zij die tweede kans in onze ogen op moreel uiterst laakbare wijze verprutst", aldus Wetzels.

Bijna twee jaar geleden ontstond ophef rond Sahla's werkzaamheden voor de VVD. PVV-leider Geert Wilders haalde destijds in een debat uit naar de VVD, omdat Sahla als voormalig lid van de Hofstadgroep bij de partij een adviserende rol had op het gebied van terrorisme. Wilders was daar woedend over, mede omdat hij bij die terroristische organisatie op de dodenlijst stond.

Sahla zegt tegen HP/De Tijd dat Frits Bolkestein, die gold als haar mentor, had aangeboden om haar promotietraject te betalen. "Frits zei toen heel duidelijk: dat financier ik", citeert het blad haar. De hoogleraar bij wie Sahla promoveert, Andreas Kinneging, bevestigt dat aan HP/De Tijd. "Het was volkomen duidelijk dat hij haar betaalde en dat hij dat uit vrije wil deed, omdat hij haar wilde steunen."

In het artikel vertelt familie van Frits Bolkestein dat hij in een periode dat hij ernstig ziek was de huur van haar appartement betaalde, haar "leefgeld" gaf en andere "grote" bedragen. Ook wordt er gesproken over "onverklaarbare" opnames van contant geld met Bolkesteins pinpas.

"De reden voor de opzegging [van het lidmaatschap] is het zojuist verschenen artikel van HP/De Tijd, waarin de familie Bolkestein meldt dat mevrouw Sahla ons erelid Frits Bolkestein in een kwetsbare periode grote geldbedragen heeft ontfutseld", schrijft de VVD in een verklaring. "Wij hebben contact gehad met de familie en de juistheid van het bericht vastgesteld."

Volgens de familie Bolkestein gaat het in totaal om zo'n 100.000 euro in drie jaar. Sahla ontkent tegenover HP/De Tijd dat zij heeft geprofiteerd van haar mentor Bolkestein.

Waarvoor is Soumaya Sahla veroordeeld?

Soumaya Sahla werd op 22 juni 2005 met een neef en een vriendin bij station Lelylaan in Amsterdam gearresteerd op verdenking van terroristische activiteiten. In hun auto lag onder meer een automatisch vuurwapen. Ze heeft bijna drie jaar, van 22 juni 2005 tot 5 mei 2008, gevangen gezeten.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde haar tot drie jaar gevangenisstraf vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie die het oogmerk had moorden te plegen, en vanwege het bezit van vuurwapens.

In hoger beroep werd ze door het gerechtshof in Den Haag ook veroordeeld omdat ze van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op een of meerdere politici, onder wie Geert Wilders.

Sahla ging in cassatie bij de Hoge Raad, die in 2011 het arrest van het Hof vernietigde en de zaak terugverwees naar het gerechtshof in Amsterdam. Het gerechtshof deed in 2014 uitspraak: ze werd opnieuw schuldig bevonden aan lidmaatschap van een terroristische organisatie en vuurwapenbezit. Volgens het hof kon niet worden vastgesteld dat ze van plan was een aanslag te plegen.

Inmiddels had Soumaya Sahla afstand gedaan van haar oude gedachtengoed en zich naar eigen zeggen ontwikkeld tot een democraat en liberaal. In 2019 vertelde zij in Elsevier dat dat al was begonnen in de gevangenis waar zij politicologie was gaan studeren en goede gesprekken had gevoerd met een humanist, een rabbijn en een dominee. Onder invloed van voormalig VVD-leider Frits Bolkestein zou zij zich daarna verder in liberale richting hebben ontwikkeld.