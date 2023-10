Mexico verandert weer in 'Maxico' en de Pérez-fans vechten tegen de tranen

"Een nieuwe dag, een nieuwe zege, een nieuw record." De felicitaties aan het adres van Verstappen - via de boordradio, meteen na het vallen van de vlag - klinken zakelijk en haast emotieloos. Alsof het business as usual is. De gewoonste zaak van de wereld. De 26-jarige Nederlander presteert dit seizoen weer ontzagwekkend. En daar is niets gewoons aan. De statistieken zijn duizelingwekkend. Een vijfde zege in het huis van zijn teamgenoot Sergio Pérez, die nog nooit won op Hermanos Rodriguez. Uitgerekend in Mexico boekt Verstappen zijn zestiende seizoenszege, een verbetering van zijn eigen record uit 2022. Verstappen evenaart Alain Prost, die in 1993 zijn loopbaan in de Formule 1 afsloot met 51 grand prix-zeges achter zijn naam. Hij heeft nog drie kansen (São Paulo, Las Vegas en Abu Dhabi) om die mijlpaal verder aan te scherpen en zelfs viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (53 zeges) voorbij te schieten. Vlijmscherp Mexico werd weer 'Maxico'. En Pérez? Die vond al in de eerste bocht zijn Waterloo en onderstreept daarmee hoe bijzonder het is dat Verstappen aan de lopende band perfectie benadert. Pérez brengt zichzelf steevast op zaterdag in de problemen met een matige startpositie. Verstappen presteert altijd en overal. Hij lijkt als het ware om de problemen heen te rijden. Een gave.

Al twee seizoenen op rij is Verstappen schier onverslaanbaar. 31 GP-zeges in twee seizoenen? Nooit vertoond. Zelf heeft hij er weinig woorden meer voor. "Een ongelooflijk jaar. Ik ben trots. Toen ik vorig seizoen vijftien keer won, dacht ik niet dat het me nog een keer zou lukken." Alle vragen die de drievoudig wereldkampioen krijgt, heeft hij dit jaar al talloze keren beantwoord. Hij staat nog net niet op repeat. Geduldig formuleert hij in vloeiend Engels zijn oneliners. "De auto is ijzersterk. Het teamwork is geweldig. We maken weinig fouten. Vooral dat is heel knap. Details kunnen je race om zeep helpen, maar we zijn vlijmscherp." Domper De eerste klap in de race op Hermanos Rodriguez was meteen een mokerslag. Verstappen schoot vanaf de derde plek uit de startblokken en gaf beide Ferrari's subiet het nakijken. Van de aanvaring tussen teamgenoot Pérez en Charles Leclerc (Ferrari) kreeg hij weinig mee. "Ik zag in mijn spiegel een auto door de lucht vliegen, maar op dat moment ben je met je vooral met je eigen race bezig. Het incident kwam me goed uit. Het gaf wat lucht, zodat ik het tempo kon bepalen en mijn banden en remmen kon sparen. Het maakte mijn race gemakkelijker."

Na de wedstrijd gaf Verstappen desgevraagd zijn visie op het tumult in de eerste knik. "Ik snap dat Checo het probeerde aan de buitenkant. Logisch. Het is krap, maar in een thuisrace ben je extra gretig. Hij had Leclerc misschien iets meer ruimte kunnen geven, maar als zo'n manoeuvre lukt ben je de held." Zowel Pérez als de wedstrijdleiding beoordeelt de botsing als een race-incident zonder hoofdschuldige. De domper is er niet minder om: Mexicaanse fans voelen zich beroofd. Honderden toeschouwers verlaten meteen na de tik het circuit. Een enkeling geeft schoorvoetend toe dat de lokale held iets te enthousiast de eerste bocht indook, na een raketstart vanaf de vijfde startplek. "Hij was ongeduldig. Checo wilde te graag. Als hij iets minder wild doet, is het podium een makkie. Doodzonde." Opstootje De hondstrouwe fans in stadion Foro Sol hebben de zondebok meteen in het vizier. Een bondige bloemlezing: "Hij is er afgekegeld door Charles. Schande! Leclerc was gewoon gefrustreerd dat Verstappen er meteen voorbijging en reageerde dat af op Pérez." De emoties lopen hoog op. Er vallen zelfs rake klappen bij een opstootje tussen Ferrari- en Red Bull-aanhangers.

Checo-fan Hector uit Guadalajara kan zijn tranen na de race niet bedwingen: "Ik hoopte jarenlang dat Sergio een contract bij Ferrari zou krijgen. Mijn hele leven droom ik ervan om een Ferrari te kopen, maar welke Mexicaan durft zich nu nog in zo'n rode bak te vertonen?" Tijdens de podiumceremonie is luid en duidelijk te horen wie in Mexico-Stad de boeman is. Charles Leclerc wordt uitgejouwd en beschimpt. "Wat een hoop boegeroep. Ik deed dit helemaal niet expres", stamelt de Monegask in een poging zich te verdedigen. "Ik kon echt geen kant op. Heel jammer dat Sergio uitviel, maar ik zat in de sandwich. Ik denk dat Sergio niet zag dat ik zo dicht naast Max zat."

