Wekdienst 30/10: Protest pechgeneratie Den Haag • Canon Nederlandse natuur uitgereikt

Eerst het weer: in de ochtend vooral in het westen nog buien. De rest van het land is het bewolkt met af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe en kan het in het zuiden gaan regenen. Het wordt zo'n 14 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Den Haag demonstreren vandaag studenten en oud-studenten tegen de verhoging van de rente op de studieschuld. De 'pechgeneratie' gaat vanaf 1 januari vijf keer zoveel rente betalen als nu.

In Museum Naturalis in Leiden krijgt demissionair minister Van der Wal het eerste exemplaar van de Canon van de Nederlandse natuur uitgereikt, waar jaren aan gewerkt is. Er staan vijftig planten en dieren in. Doel is om een breed publiek te informeren over natuur.

De VN-Veiligheidsraad komt om 20.00 uur Nederlandse tijd bijeen om te praten over de situatie in Gaza. Tot nu toe konden de leden van de Veiligheidsraad het niet eens worden over vier verschillende resoluties die opriepen tot een staakt-het-vuren of een humanitaire gevechtspauze.

Wat heb je gemist?

In de Russische autonome republiek Dagestan heeft een anti-Joodse menigte de luchthaven bestormd van de hoofdstad Machatsjkala. Honderden mensen braken door deuren en hekken nadat daar een vliegtuig uit Tel Aviv was geland en gingen op zoek naar Israëlische burgers. Op videobeelden is te zien dat passagiers terug het vliegtuig in vluchten.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn meer dan twintig mensen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in levensgevaar. Onder hen zijn politieagenten en burgers, maar verdere details ontbreken.

Ander nieuws uit de nacht:

Verstappen snelt in Mexico naar zestiende zege dit jaar, drama Pérez in thuisrace: Met de overwinning heeft Verstappen een recordaantal overwinningen in één seizoen in de Formule 1. Met in totaal 51 zeges evenaart hij het aantal dat de Franse coureur Alain Prost op zijn naam heeft staan.

22-jarige man opgepakt na dodelijke schietpartij bij halloweenviering in Florida: Tijdens een halloweenviering in een drukke straat werd tientallen keren geschoten. Twee mensen kwamen om het leven, achttien raakten gewond.

Dost bedankt vanuit ziekenhuis voor alle hulp: 'Gaat goed met me': De NEC-spits zakte in elkaar tijdens de wedstrijd tegen AZ en wordt momenteel onderzocht in het ziekenhuis. Op sociale media dankt hij iedereen die zorg verleende.

En dan nog even dit:

Over ruim drie weken zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Om een beetje goed voorbereid naar de stembus te gaan op 22 november legt NOS op 3 zeventien politieke partijen aan je uit. Dat zijn er nogal wat, dus hebben we de video opgedeeld in zeventien hoofdstukken, die je ook los van elkaar kunt bekijken.