'Collectief straffen en wegjagen van Gazanen is mogelijk etnische zuivering'

Na de Hamas-aanslagen op 7 oktober blokkeerde Israël Gaza volledig. Sinds vorig weekend worden hulpkonvooien toegelaten, maar slechts mondjesmaat . Dit beleid is illegaal, volgens het Internationaal Strafhof. "Israël straft de Palestijnen collectief. Er is mogelijk sprake van etnische zuivering", zegt universitair docent internationaal strafrecht Marieke de Hoon.

De leefsituatie in Gaza wordt met de dag zorgwekkender. Dit weekend braken duizenden mensen in bij opslagplaatsen en distributiecentra van de Verenigde Naties om aan meel en andere levensmiddelen te komen.

Maar toen vrijdagavond alle communicatie uitviel nadat Israël de aanvallen opvoerde , brak er paniek uit, zegt Alrifai. "Niemand wist wat er gebeurde. Mijn collega's konden geen berichten versturen over de voedsel- en waterdistributie. Dus mensen namen het heft in eigen hand en besloten zelf voedsel uit opslagplaatsen te halen."

De afgelopen weken was de verdeling van levensmiddelen nog redelijk georganiseerd, zegt Tamara Alrifai, woordvoerder van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. "De 600.000 mensen in VN-gebouwen kregen heel weinig, maar wel geregeld, voedsel en medicijnen."

Een minstens zo nijpend probleem is het grote gebrek aan brandstof, waardoor elektriciteitsgeneratoren niet draaien en ontziltingsinstallaties stilliggen. Inwoners moeten vervuild water drinken. "Mensen zijn afhankelijk van water dat ze kopen bij kleine waterstation", zegt de lokale journalist Noor Swirki tegen Nieuwsuur. "Dat water komt uit de grond en is niet veilig om te drinken of om mee te koken, maar ze hebben geen keuze."

UNRWA noemt het brandstoftekort desastreus. "Als we geen brandstof meer hebben, kunnen we de bakkerijen niet voorzien van schoon water en kunnen we onze vrachtwagens niet sturen om de levensmiddelen op te halen die nu via Egypte binnenkomen", zegt Alrifai.

'Israël mag noodhulp niet belemmeren'

Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn sinds het begin van de oorlog 87 vrachtwagens Gaza binnengelaten via de door Egypte gecontroleerde grensovergang bij Rafah. Dat aantal is een fractie van wat nodig is voor de 2 miljoen Gazanen, zegt Alrifai. "Voor de oorlog kwamen er elke dag zo'n 500 trucks binnen, waarvan 100 met humanitaire goederen."

Het opzettelijk belemmeren van humanitaire hulp is een oorlogsmisdaad, zegt internationaal strafrechtdocent De Hoon. "Israël voldoet hiermee niet aan de plicht om burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen."

Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag spreekt van een schending van het internationaal recht. "Er zouden geen belemmeringen moeten zijn voor het leveren van noodhulp aan kinderen, vrouwen en mannen", zei aanklager Karim Khan bij een bezoek aan de grensovergang tussen Egypte en Gaza. "Dit zijn onschuldige mensen met rechten."

Israël erkent het Internationaal Strafhof niet, de Palestijnen wel. Khan hoopt dat hij toch de Gazastrook in mag om onderzoek te doen naar mogelijke oorlogsmisdaden, zegt hij in een video op X: