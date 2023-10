22-jarige man opgepakt na dodelijke schietpartij bij halloweenviering in Florida

De politie in de Amerikaanse stad Tampa in Florida heeft een 22-jarige man gearresteerd na een schietpartij waarbij twee mensen om het leven kwamen en achttien mensen gewond raakten. Daarbij was ook een andere schutter betrokken, maar die is voor zover bekend nog niet aangehouden.

De schietpartij vond plaats in een straat waar op dat moment veel mensen alvast Halloween aan het vieren waren. De aanleiding was volgens de politie een vechtpartij tussen twee groepen. Een persoon kwam ter plekke om het leven, een ander stierf later in het ziekenhuis. Van de gewonden liggen er nog vijf in het ziekenhuis. Zij verkeren niet in levensgevaar.

Onschuldige mensen

Op een video is te zien hoe rond 03.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag verklede mensen op straat feesten in een buurt met veel barretjes. Er klinken ongeveer twaalf schoten, gevolgd door nog eens ongeveer acht.

Daarna rennen mensen weg en schuilen sommigen achter metalen tafels. Een politiewoordvoerder zegt tegen persbureau Reuters dat er "honderden onschuldige mensen midden in het gevecht tussen de twee groepen stonden".

'Genoeg politie op de been'

De Democratische burgemeester van Tampa Jane Castor, zegt dat er genoeg politie op de been was. Zij vergelijkt de schietpartij met eerdere schietpartijen in de Verenigde Staten.

Volgens haar zijn "slechte beslissingen van mensen in een fractie van een seconde en de makkelijke manier waarop vuurwapens verkregen kunnen worden verantwoordelijk voor dit soort incidenten die bijna dagelijks voorkomen".