Napoli knokt zich in vermakelijke topper terug tegen Milan, koploper Inter wint

De Italiaanse topper tussen AC Milan en Napoli is in Napels geëindigd in een vermakelijke remise: 2-2. Tijjani Reijnders deed de hele wedstrijd mee bij Milan.

Internazionale blijft door een 1-0 thuiszege op AS Roma de koploper in de Serie A. Marcus Thuram maakte ruim tien minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Oranje- en Inter-verdediger Denzel Dumfries werd in de 85ste minuut vervangen door Stefan de Vrij. Davy Klaassen bleef de hele wedstrijd op de bank bij Inter.

AC Milan werd op de ranglijst gepasseerd door Juventus, dat gisteren met 1-0 van Hellas Verona won. Regerend kampioen Napoli heeft na tien wedstrijden al een achterstand van zeven punten.