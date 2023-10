Verstappen snelt in Mexico naar zestiende zege dit jaar, drama Pérez in thuisrace

Het was Jantje huilt, Jantje lacht bij Red Bull tijdens de Grand Prix van Mexico zondagavond. Max Verstappen is vol overtuiging naar zijn zestiende zege van het seizoen geracet, terwijl Sergio Pérez in zijn thuisrace al voor de eerste bocht klaar was door een botsing met Charles Leclerc.

De zestiende zege van Verstappen betekende een recordaantal overwinningen in één seizoen in de Formule 1. Het vorige record stond op vijftien, vorig jaar behaald door de Nederlander. En met zijn 51ste zege in totaal evenaarde hij het aantal overwinningen van Alain Prost.

Geweldige start

Verstappen moest op de derde plek beginnen, achter de Ferrari-coureurs Leclerc en Carlos Sainz, en Pérez begon als vijfde. Dat leek voor beide coureurs geen groot probleem, want de start was geweldig.

Verstappen wist met zijn beste start van het jaar direct Leclerc en Sainz voorbij te snellen en ging als koploper de eerste bocht in. Voor Pérez, die als held werd onthaald in Mexico, was het alles of niets.

De Mexicaan probeerde ook voorbij de beide Ferrari's de bocht door te gaan. Hij zat aan de buitenkant van Leclerc en bij het insturen klapte de Mexicaan bovenop het wiel van de Monegask.