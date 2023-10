Marseille-Lyon afgelast na aanval op spelersbus bezoekers, Lyon-coach gewond

De wedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyonnais in de Franse Ligue 1 is afgelast, omdat de spelersbus van de bezoekers voor de wedstrijd werd bekogeld met onder meer stenen. Daarbij raakte Lyon-coach Fabio Grosso gewond aan zijn hoofd.

De spelersbus van Lyon werd ruim een uur voor de wedstrijd op weg naar het Vélodrome-stadion aangevallen, waarbij meerdere ruiten van de bus sneuvelden. Grosso werd geraakt door glasscherven en moest met een bloedend gezicht worden behandeld. Het is onduidelijk of er meer gewonden zijn gevallen.

Onrustig

Beide clubs besloten na overleg met de Franse voetbalbond om niet in actie te komen. Bij beide Franse grootmachten is het momenteel onrustig. Marseille, dat op 30 november Ajax ontvangt in de Europa League, verloor drie van de vier laatste competitiewedstrijden en Lyon staat nog zonder zege onderaan.