Israëliërs belaagd bij antisemitische rellen in Dagestan, zeker twintig gewonden

In Dagestan heeft een anti-Joodse menigte het vliegveld in hoofdstad Machatsjkala bestormd toen er een vliegtuig uit Tel Aviv landde. Ook controleerden ze auto's die de luchthaven verlieten. - NOS

Ook in andere Russische delen van de Kaukasus waren dit weekeinde antisemitische incidenten. In Naltsjik, in Kalbarië-Bakarië, werd vandaag een Joods cultuurcentrum in brand gestoken en beklad met leuzen als "dood aan de Joden".

Op het centrale Leninplein in Machatsjkala was gisteren ook een anti-Israëlisch protest. De betogers eisen dat Dagestan, dat grenst aan Georgië, Tsjetsjenië en Azerbeidzjan, geen Israëlische Joden toelaat.

Het is de laatste van een reeks antisemitische incidenten in de noordelijke Kaukasus. Gisteren demonstreerde een menigte in een andere stad in Dagestan, Chasavjoert, voor een hotel dat volgens geruchten "vol Joden" zat. De menigte eiste dat de gasten zich lieten zien. Toen dat niet gebeurde, begonnen ze het hotel te bekogelen met stenen. Een afvaardiging van de betogers mocht het hotel in om te zien dat er geen Joden waren.

In een reactie betuigden de regionale autoriteiten in Dagestan hun steun aan de Palestijnen in Gaza, maar ze riepen de bevolking ook op de kalmte te bewaren en niet deel te nemen aan dit soort protesten, die volgens hen het gevolg zijn van "fake nieuws dat door onze vijanden wordt verspreid". Wat daarmee wordt bedoeld, is niet duidelijk.

Vanavond renden tientallen mensen de landingsbaan op, anderen controleerden auto's en bussen die de luchthaven verlieten om te zien of er Joden in zaten. Er werden ook antisemitische en anti-Israëlische leuzen geroepen en er werd met Palestijnse vlaggen gezwaaid.

Correspondent Iris de Graaf:

"Een paar dagen geleden zei president Poetin nog dat 'interetnische en interreligieuze harmonie' de basis is van de Russische staat. Maar in de praktijk zien we een opleving van antisemitisme in Rusland door deze oorlog, die ook terug te zien is op de staatstelevisie. Rusland heeft goede betrekkingen met Hamas en bondgenoot Iran, en ziet Israël als 'marionet van Amerika'. Tegelijkertijd is Rusland heel voorzichtig met het kiezen van een kant: er wonen meer dan een miljoen Russen in Israël.

Opvallend is dat de politie in Dagestan eigenlijk niet ingreep en de demonstranten vrij lang hun gang konden gaan. Terwijl demonstraties door heel Rusland tegen bijvoorbeeld de regering of de oorlog in Oekraïne direct met hard geweld de kop in worden gedrukt.

De Russische republiek Dagestan heeft een overwegend conservatieve islamitische bevolking, maar er is ook een Joodse gemeenschap in Dagestan. Veel van hen overwegen nu de republiek te ontvluchten. Het probleem is alleen, zo lees je op sociale media, dat het volgens hen nu nergens in Rusland veilig is."