Israëliërs belaagd bij antisemitische rellen in Dagestan

In de Russische autonome republiek Dagestan hebben tientallen anti-Joodse demonstranten de luchthaven bestormd van de hoofdstad Machatsjkala. Ze braken door deuren en hekken nadat daar een vliegtuig uit Tel Aviv was geland en gingen op zoek naar Israëlische burgers. Op videobeelden is te zien dat passagiers terug het vliegtuig in vluchten.

Volgens de Russische luchtvaartautoriteit waren tegen middernacht plaatselijke tijd alle "onbevoegde burgers" van de luchthaven verwijderd.

"Een aantal Israëlische burgers en Joden is op de luchthaven geïsoleerd en onder bescherming geplaatst", zegt een Israëlische functionaris tegen The Times of Israël. "We proberen hen zodra dat mogelijk is op een vlucht naar Moskou te krijgen."

Oproep Israël aan Rusland

Eerder op de avond renden tientallen demonstranten de landingsbaan op, anderen controleerden auto's en bussen die de luchthaven verlieten om te zien of er Joden in zaten. Er werden ook antisemitische en anti-Israëlische leuzen geroepen.

Israël roept Rusland op de rechten van Israëliërs en Joden te beschermen. Volgens een verklaring van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken werkt de Israëlische ambassadeur in Moskou daarbij samen met de Russische autoriteiten. "De staat Israël neemt pogingen om Israëlische burgers en Joden waar dan ook ter wereld schade toe te brengen hoog op", aldus de verklaring.

Ook hotel belaagd

Het is de laatste van een reeks antisemitische incidenten in de republiek in de noordelijke Kaukasus. Gisteren demonstreerde een menigte in een andere stad in Dagestan, Chasavjoert, voor een hotel dat volgens geruchten "vol Joden" zat. De menigte eiste dat de gasten zich lieten zien. Toen dat niet gebeurde, begonnen ze het hotel te bekogelen met stenen. Een afvaardiging van de betogers mocht het hotel in om te zien dat er geen Joden waren.

Op het centrale Leninplein in Machatsjkala was gisteren ook een anti-Israëlisch protest. De betogers eisen dat Dagestan geen Israëlische Joden toelaat.

Dagestan, dat grenst aan Georgië, Tsjetsjenië en Azerbeidzjan, heeft een overwegend islamitische bevolking. Er wonen ook enkele duizenden Joden.