De 34-jarige Dost zakte in de slotfase van de eredivisiewedstrijd tussen AZ en NEC in Alkmaar plotseling in elkaar. De schrik was groot bij de aanwezigen, maar na behandeling op het veld, met spelers van beide teams als menselijk schild, kwam hij weer bij kennis.

Liggend op een brancard werd Dost, die daarbij een gebalde vuist liet zien, afgevoerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar moet onderzoek uitwijzen wat er precies is gebeurd.