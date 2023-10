Shorttrackster Desmet wint 1.500 meter WB Montreal, Velzeboer vierde

Shorttrackster Hanne Desmet heeft in Montreal de derde 1.500 meter van het wereldbekerseizoen gewonnen. De Belgische, die vorige week in Canada ook de eerste 1.500 meter won, wist in de laatste ronde Gilli Kim (zaterdag winnares van de tweede 1.500 meter) te passeren.

Kim had zich even daarvoor op kop genesteld, maar liet daarbij een klein gaatje en Desmet, die al de hele finale loerde op zo'n buitenkansje, profiteerde meteen. Zaterdag was Desmet nog tegen een dubbele straf (geel) aangelopen.

Xandra Velzeboer moest achter Kristen Santos-Griswold genoegen nemen met de vierde plek. Selma Poutsma, gevallen in de halve finales, was de snelste in de B-finale.