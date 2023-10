Goud shorttracker Van 't Wout bij wereldbeker Montreal, zilver Oranje op aflossing

Van 't Wout brak vorig seizoen door met drie wereldbekerzeges. In Montreal maakte hij zondag al indruk door zijn kwartfinale en halve finale te winnen. In de finale wachtte hij rustig af. Toen Pigeon viel en daarbij Liu meenam, dook hij in het kielzog van Hwang Dae-hon (tweevoudig wereldkampioen op de 500 meter en olympisch kampioen op de 1.500 meter), die hij daarna gedecideerd passeerde.

Daarnaast was er voor Nederland in Montreal een zilveren medaille voor de vrouwen op de aflossing.

De derde 1.500 meter van dit wereldbekerseizoen bij de vrouwen werd gewonnen door Hanne Desmet. De Belgische, die vorige week in Canada ook de eerste 1.500 meter won, wist in de laatste ronde Gilli Kim (zaterdag winnares van de tweede 1.500 meter) te passeren.

Kim had zich even daarvoor op kop genesteld, maar liet daarbij een klein gaatje en Desmet, die al de hele finale loerde op zo'n buitenkansje, profiteerde meteen. Zaterdag was Desmet nog tegen een dubbele straf (geel) aangelopen.

Selma Poutsma, gevallen in de halve finales, was de snelste in de B-finale.

Ook geen Nederlandse medaille op 1.000 meter

Michelle Velzeboer leek zich op de 1.000 meter in eerste instantie niet te plaatsen voor de eindstrijd, want ze werd derde in de halve finale. Omdat ze onderweg een tik had gekregen van Claudia Gagnon werd ze aan het finaleveld toegevoegd.