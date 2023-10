Demonstraties en vredeswandeling; door heel het land mensen de straat op

Op verschillende plekken in Nederland is vandaag gedemonstreerd vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. In Den Haag was een landelijke pro-Palestinademonstratie, in Amsterdam was een "vredeswandeling" en in Eindhoven is vanavond een stille tocht die speciale aandacht vraagt voor de kinderen in Gaza.

Volgens de politie waren er in Den Haag 6000 mensen op de been en verliep alles zonder problemen. Demonstranten verzamelden zich op het Malieveld en liepen daarna een mars door de stad. Ze zwaaiden met Palestijnse vlaggen en droegen een spandoek met de tekst "stop genocide, staak het vuren nu!". Ook pleitten ze voor humanitaire hulp voor de inwoners van de Gazastrook.

De demonstratie was georganiseerd door tientallen organisaties. Ze eisen onder meer dat Nederland de banden met Israël verbreekt.

Ook in Venlo was vandaag een pro-Palestijnse demonstratie. Meer dan honderd mensen liepen daar door de binnenstad.

Vredeswandeling

In Amsterdam was vanmiddag een wandeling van de Dam naar het Museumplein. Die zogeheten vredeswandeling was volgens de organisatie voor "verbinding en compassie en medemenselijkheid". De bedoeling was dat het protest stil zou verlopen. De organisatie had opgeroepen om geen vlaggen of spandoeken mee te nemen.

"Dit sprak me heel erg aan, omdat deze wandeling zich niet uitspreekt tegen een van de partijen", zei een deelneemster. Een andere vrouw zei dat ze voor het eerst in haar leven meeliep met een demonstratie: "Ik wilde in mijn machteloosheid iets doen. Ik kan geen vrede in het Midden-Oosten bewerkstelligen, maar ik kan wel laten zien dat ik heel graag vrede zou willen daar."