Soeverein City wint op bezoek bij stadgenoot United, ook zege Liverpool

Een oppermachtig Manchester City heeft in de Premier League de stadsderby van Manchester United gewonnen. De ploeg van Pep Guardiola was op het Old Trafford van United met 3-0 te sterk voor de formatie van Erik ten Hag.

Erling Haaland maakte de eerste twee goals en Phil Foden zorgde voor de derde treffer.

Liverpool won eerder op de dag met 3-0 van Nottingham Forest. De doelpunten werden gemaakt door Diogo Jota, Darwin Núñez en Mohamed Salah. Ryan Gravenberch stond in de basis en werd na zestig minuten gewisseld. Virgil van Dijk deed de hele wedstrijd mee.

Cody Gakpo viel ruim een halfuur voor tijd in en dacht ook nog te scoren, maar door zijn treffer werd een streep gezet.

Tottenham koploper

Tottenham Hotspur, dat vrijdag al een overwinning boekte, gaat nog steeds aan kop in Engeland. City deelt de tweede plek met Arsenal, dat gisteren ook won. United is terug te vinden op de achtste plek.