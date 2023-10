Historische laatste plaats zegt Ajax weinig: 'We blijven daar niet staan'

Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn verklaarde het goede spel van zijn ploeg. "De eerste helft speelden we met vertrouwen en discipline." Doelpuntenmaker Brian Brobbey: "We hadden overduidelijk een goed plan gemaakt met Hedwiges Maduro en Dave Vos (assistent)."

PSV-aanvaller Luuk de Jong was ook verrast door hoe zijn ploeg reageerde op het goede spel van Ajax. "Ja, we hebben 100.000 keer gezegd dat we ze niet moeten onderschatten en dat we scherp moesten zijn, maar het lukte toch niet."

"Als je onze eerste helft ziet, dan waren we absoluut de betere. En dat tegen de nummer één van de ranglijst, die al negen wedstrijden op rij heeft gewonnen. We kunnen het dus wel. Als je zo kan voetballen tegen de nummer één, moet je dat vaker laten zien", zei interim-trainer Hedwiges Maduro na afloop.

Na de 5-2 nederlaag van Ajax bij PSV is er veel leedvermaak onder voetbalfans over de laatste plaats van de Amsterdammers in de eredivisie. Bij Ajax verwachten ze snel de weg omhoog te vinden.

De laatste plaats op de ranglijst is een feit. "Maar daar moeten we niet naar kijken. We moeten nog wat wedstrijden inhalen (tegen FC Volendam en RKC Waalwijk) en er komt een reeks thuiswedstrijden aan waarin we vooral naar onszelf moeten kijken."

Toch stortte Ajax na rust weer in. "We hebben donderdag ook nog tegen Brighton gespeeld. De spelers zaten er doorheen, dat is ook wel verklaarbaar", vond Maduro.

Maar in Eindhoven kon het dus zeker een helft lang wel voor de Ajacieden. Maduro: "We hebben afspraken wat duidelijker gemaakt en de manier van een boodschap overbrengen naar de spelers wat veranderd. Het bleek vandaag maar weer dat we heel goed voetballende spelers hebben en dat geeft dan weer vertrouwen."

Was er de afgelopen weken dan geen goed plan? "Er was vooral heel veel stress en spanning bij ons de laatste weken. Als het dan ook niet goed gaat, zakt het vertrouwen helemaal weg", verklaarde Brobbey.

Daar is ook Bergwijn het mee eens, die na afloop geïrriteerd was over vragen over het aanvoerdersschap en een mogelijke transfer naar Saudi-Arabië. "We kunnen er een hoop over praten, maar we moeten niet naar de stand kijken. We moeten het nu gewoon gaan laten zien."

"We blijven geen achttiende, het komt goed", stelde Brobbey de Ajax-fans gerust.

De Jong: 'Belangrijk dat Ajax Europees meedoet'

Luuk de Jong, die de gelijkmaker voor PSV maakte na rust, hoopt dat Ajax er ook weer bovenop komt. "Het is absoluut gek dat Ajax nu onderaan staat, dat is nog nooit voorgekomen. Ze hebben het heel zwaar nu en het lijkt alsof er geen einde aan komt. Ik snap ook wel dat de fans in Nederland dat fantastisch vinden, maar voor het Nederlands voetbal is het belangrijk dat Ajax Europees meedoet en daar belangrijke punten pakt."

Zijn trainer, Peter Bosz, vindt het pijnlijk om te zien. "Natuurlijk doet het pijn. Het instituut Ajax hoort daar niet te staan."