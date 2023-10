Leerdam en Schouten direct in topvorm met winst op hun favoriete afstand

Ze sprintte in de slotrit moeiteloos naar de winst en plaatste zich daardoor voor de eerste vier World Cups van dit seizoen. Haar winnende tijd was 1.13,64. Achter Leerdam pakten Femke Kok (1.14,70), Antoinette Rijpma-De Jong (1.14,87), Marrit Fledderus (1.14,93) en Helga Drost (1.15,28) ook een wereldbekerticket.

De 24-jarige Leerdam won vorig jaar alle wereldbekers over 1.000 meter waaraan ze meedeed en sloot het seizoen af als wereldkampioen. Niet gek dus dat alle ogen op haar waren gericht in Thialf.

Jutta Leerdam en Irene Schouten hebben bij het eerste schaatstoernooi van het seizoen laten zien nu al in topvorm te zijn. Leerdam was bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf oppermachtig op de 1.000 meter, haar favoriete afstand. Datzelfde gold voor Schouten op de 5.000 meter.

Op de 5.000 meter was Schouten de grote favoriet en ook zij maakte de verwachtingen waar. Ze kwam met haar winnende tijd van 6.42,24 zelfs in de buurt van haar eigen Nederlands record (6.41,25) en zette de tweede tijd ooit gereden in Thialf neer op de 5.000 meter.

De olympisch en wereldkampioene op de langste afstand bij de vrouwen was in de voorlaatste rit gekoppeld aan Merel Conijn, maar had weinig van haar directe tegenstander te duchten. Schouten had ijzersterke laatste ronden in huis en haalde Conijn zelfs bijna in.