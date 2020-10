De coronaweek in grafieken: verpleeghuis steeds vaker bron van besmetting

Nog altijd is er geen effect te zien van de maatregelen die eind september zijn genomen. Sterker nog, het aantal positieve testen is juist sneller toegenomen. Deze week werden 43.903 besmettingen gemeld, 60 procent meer dan de week daarvoor. Vorige week was de toename nog 40 procent.

In vergelijking met andere Europese landen begint Nederland steeds meer op te vallen. Waar in Spanje de daling inmiddels is ingezet en Duitsland en Zweden relatief weinig besmettingen hebben, zet in de Nederland de stijging nog steeds stevig door. Koploper is Nederland niet. In België en Tsjechië (niet afgebeeld in de grafiek) is het aantal positieve testen per 100.000 inwoners nog iets hoger. En ook in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk neemt het aantal besmettingen, net als in Nederland, nog altijd toe.

Opnieuw hebben meer mensen zich laten testen: 280.539, zo'n 58.000 meer dan vorige week. Toch verklaart dat niet de toename van het aantal positieve testen. Van de mensen die zich lieten testen was namelijk ook een aanzienlijk hoger percentage positief: 13,8 procent. Vorige week was dat 10,4 procent. Van elke zeven personen die afgelopen week de teststraat uitreden, was er dus één positief. Begin juli lag dat percentage op 0,6; sindsdien is het stapsgewijs gestegen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt 5 procent als een grens. Komt een land daarboven, dan is de epidemie niet onder controle. Verpleeghuizen De GGD's proberen zoveel mogelijk te achterhalen waar mensen besmet zijn geraakt. Dat lukt door de toegenomen werkdruk steeds minder goed. Vorige week werd bij slechts 13 procent van alle positieve testen een vermoedelijke locatie achterhaald. Logischerwijs vinden de meeste besmettingen waarvan de locatie bekend is thuis of bij familie plaats. Buitenshuis worden mensen vooral op het werk besmet. Ook bij de verpleeghuizen was er een sterke toename te zien: 688 keer vond daar een besmetting plaats. Een week eerder vond de GGD 399 een verpleeghuis als besmettingslocatie.

Tijdens de eerste golf overleden meer dan 10.000 mensen door corona. Zo'n 60 procent van hen woonde in een verpleeghuis. De mate waarin het virus buiten de verpleeghuizen wordt gehouden zal dus in grote mate bepalen hoeveel mensen er tijdens de tweede golf overlijden. De afgelopen week werden 150 coronadoden gemeld door het RIVM. Ziekenhuizen In de ziekenhuizen liggen 1410 coronapatiënten, van wie 277 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vorige week lagen er 975 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 190 op een IC-afdeling. Op het dieptepunt van de eerste golf lagen er zo'n 4300 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1400 op de IC. In vergelijking met de eerste golf valt op dat van de patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis, er minder op de intensive care terecht komen.

Toen het kabinet op 11 maart iedereen adviseerde zoveel mogelijk thuis te werken, werd dat massaal opgevolgd. Bijna de helft van de mensen ging niet meer naar het werk. En toen de eerste golf voorbij was, werkte op een gemiddelde werkdag nog altijd een derde van de werknemers thuis of elders. Tijdens de zomervakantie ging logischerwijs minder mensen naar hun werk, maar na de zomer werd het kantoor weer veel meer bezocht. Voordat het kabinet op 28 september mensen opnieuw opriep thuis te werken werd de werkplek op een gemiddelde werkdag nog maar door een kwart van de werknemers gemeden.

