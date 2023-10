Dartstalent Van Veen klopt Van Gerwen op EK, Noppert stunt tegen Price

Twee stunts in de kwartfinales van het EK darts in Dortmund. Het Nederlandse talent Gian van Veen (21) schakelde landgenoot en favoriet Michael van Gerwen uit in de kwartfinales (10-6), terwijl Danny Noppert zich op opmerkelijke wijze plaatste voor de halve finales van het EK darts. Hij boog tegen Gerwyn Price een 7-0 achterstand om en won met 10-8.

Van Veen begon sterk aan zijn partij en ging met een 4-1 voorsprong de pauze in en vergrootte zijn voorsprong daarna zelfs naar 5-1. Van Gerwen, die het vooral liet liggen op de dubbels, liet vervolgens nog wel zien wat hij in zijn mars heeft. Met een 167-finish kwam hij terug.

De jonge Van Veen toonde zich niet aangeslagen en behield de ruime voorsprong. Ondanks dat Van Gerwen aan het eind van de wedstrijd de druk nog even opvoerde.