PSV verwijst Ajax met spectaculaire zege naar historische laatste plaats

PSV heeft in eigen huis met 5-2 gewonnen van Ajax, dat nu - mede door de overwinning van FC Volendam op Excelsior - laatste staat in de eredivisie. Hoewel Ajax nog een uitstekend eerste half uur op de mat legde en met 2-1 voorkwam, draaide PSV met een uitblinkende Hirving Lozano de wedstrijd in de tweede helft volledig om. Niet eerder was Ajax in de historie van de eredivisie de hekkensluiter. PSV is na tien wedstrijden nog altijd foutloos in de eredivisie en koploper met het maximaal aantal punten.

Waar de verwachtingen van de Amsterdammers heel laag waren, was de openingsfase absoluut voor de ploeg van interim-trainer Hedwiges Maduro. Brian Brobbey had Ajax al na amper twee minuten op voorsprong kunnen zetten toen de spits ontsnapte aan buitenspel, maar hij stuitte op de voeten van doelman Walter Benítez. Het was een waarschuwing voor de thuisploeg, dat moeite had met de spits van Ajax. Brobbey was niet veel later weer gevaarlijk. Zijn voorzet werd alleen door alles en iedereen gemist. Ajax op voorsprong PSV stelde er weinig tegenover en Ajax kwam dan ook verdiend op voorsprong. Branco van den Boomen kreeg een afgeslagen bal voor zijn voeten en zag zijn, op het oog houdbare, schot uiteindelijk binnen vallen achter Benítez.

Het bleek een opsteker voor het kwetsbare Ajax, dat er zelfvertrouwen van leek te krijgen. De 0-2 had er al binnen een kwartier in kunnen liggen. Na een goede aanval via Steven Bergwijn en Kenneth Taylor kreeg Brobbey een uitgelezen kans op de tweede treffer. Hij miste alleen voor een leeg doel, daarmee beloonde hij het goede spel van Ajax niet met een ruimere voorsprong. Gelijkmaker tegen de verhouding in Daardoor kreeg PSV de kans om tegen de verhouding in toch op gelijke hoogte te komen. Een prachtige pass van Maxime Boscagli in de diepte op Lozano was wel besteed aan de Mexicaan. Lozano kroop naar binnen en schoot de bal in de korte hoek: 1-1.

PSV kon weer even opgelucht ademhalen, maar een minuut na de aansluitingstreffer hield het Eindhovense publiek alweer de adem in toen Kristian Hlynsson helemaal vrij kon inkoppen. Benítez voorkwam een nieuwe achterstand. De wedstrijd vloog vervolgens op en neer. Nadat Luuk de Jong en Joey Veerman Ajax-doelman Diant Ramaj hadden getest met een afstandsschot kwam er gedwongen wat rust in de wedstrijd. Wedstrijd stilgelegd De vierde official liet scheidsrechter Danny Makkelie het duel stilleggen wegens een medische noodsituatie op de tribune. Doktoren van beide clubs snelden naar het publiek en ook PSV-directeur Marcel Brands ging een kijkje nemen. Toen de situatie onder controle was, ging het duel na ongeveer tien minuten weer verder.

Na hulpverlening van beide clubartsen is de eredivisiewedstrijd weer hervat. - NOS

Die rustperiode leek PSV het meest nodig te hebben. Trainer Peter Bosz kon zijn team weer even toespreken, maar moest ook toezien hoe Brobbey vijf minuten voor de theepauze alsnog de 1-2 op de borden zette. Na twee enorme kansen te hebben gemist, was de derde kans, op aangeven van Steven Bergwijn, een prooi voor de Ajax-spits. Saibari en Lozano draaien wedstrijd om Bosz besloot Ismael Saibari en Guus Til in de ploeg te brengen en dat deed de thuisploeg goed. De 2-2 was binnen vijf minuten een feit, nadat Lozano uit stilstand de lat had geraakt. De rebound kwam voor de voeten van Luuk de Jong, die zijn achtste treffer van het seizoen binnenjoeg. De goal betekende ook een record. De Jong is de eerste speler ooit die in zes eredivisiewedstrijden op een rij weet te scoren tegen Ajax. Daarmee gaat hij bijvoorbeeld Dirk Kuijt voorbij.