Nederlanders hebben weer contact met familie in Gaza: 'Het was even heel eng'

De communicatielijnen met de Gazastrook komen op gang en daardoor kunnen ook Nederlanders met familieleden in dat gebied weer mondjesmaat contact met hen krijgen. Daarmee komt er voor velen een einde aan de vraag of hun naasten de zware bombardementen die Israël de afgelopen dagen uitvoerde, hebben doorstaan.

"Er was echt 36 uur geen mogelijkheid om te bellen of te appen", vertelt Esther van der Most, van wie de schoonfamilie in Gaza woont. "Dat was heel eng, want we wisten niet of ze nog leefden."

Vannacht om 04.00 uur kreeg Van der Most een berichtje van iemand dat het lukte om weer contact te krijgen met Gaza. "We zijn toen meteen gaan bellen met onze familie en kregen ook contact. Het voelt als een opluchting, maar tegelijkertijd niet, want de situatie is nog precies hetzelfde", zegt ze.