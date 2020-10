Oranjevrouwen moeten Van Veenendaal, Roord en Dekker missen

Keepster Sari van Veenendaal moet de EK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse voetbalvrouwen tegen Estland, op 23 oktober in Groningen, aan zich voorbij laten gaan. De doelvrouw van PSV heeft last van een heupblessure.

Bondscoach Sarina Wiegman hoopt dat Van Veenendaal wel weer fit is voor de uitwedstrijd tegen Kosovo, vier dagen later, en heeft voor de zekerheid vier keepsters opgenomen in haar EK-selectie van 24 speelsters.

Aangezien Loes Geurts met een hersenschudding kampt, is Moon Pondes als extra doelvrouw geselecteerd. De 20-jarige keepster van PEC Zwolle debuteert in de selectie. FC Twente-keepster Daphne van Domselaar, die er de vorige keer voor het eerst bij was, is lichtgeblesseerd.