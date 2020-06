Bekijk drie 'nieuwe' documentaires: Blankers-Koen, Boogerd en Kalusha

We ontsluiten dat archief en publiceren elke maandag op NOS.nl en in de app drie 'nieuwe' documentaires.

Honderden zijn er in de lange geschiedenis van Studio Sport gemaakt: documentaires, uitgebreide portretten of lange reportages. De ene keer omdat het een journalistiek zeer interessant onderwerp was, de andere keer omdat een grote Nederlandse sporter afscheid nam van zijn of haar sport. Maar vaak ook omdat het gewoon een mooi verhaal betrof dat het waard was om - in een documentaire - verteld te worden.

In 1975 wordt een documentaire over Blankers-Koen gemaakt, waarin ze ingaat op wat haar prestaties hebben betekend voor de ontwikkeling van de vrouwensport. De video begint met de dan bijna zestigjarige Blankers-Koen die zich, terwijl ze op haar hoofd staat, voorstelt aan de kijker.

Michael Boogerd, een Loopbaan met een Lach (2007)

In 1994 wordt Michael Boogerd professioneel wielrenner, twee jaar later wint hij in de stromende regen zijn eerste Touretappe. Zes jaar later is hij weer een keer de beste in de Ronde van Frankrijk; op La Plagne wint hij de koninginnenrit.

Mart Smeets blikt in 2007 samen met 'Boogie' terug op diens carrière waarin hij in totaal meer dan twintig overwinningen behaalt. Het is dan nog niet bekend dat Boogerd - zoals veel andere renners van zijn generatie - tijdens zijn loopbaan doping heeft gebruikt.