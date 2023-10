Libris Geschiedenis Prijs voor boek over slavernijgeschiedenis Zanzibar

Historicus Martin Bossenbroek heeft voor zijn boek De Zanzibardriehoek de Libris Geschiedenis Prijs 2023 gekregen.

De jury is vol lof en omschrijft Bossenbroeks werk als "zowel een publieksboek dat leest als een avonturenroman als een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving over het slavernijverleden".

Bossenbroek weet zo "bekende en onbekende geschiedenis" met elkaar te verbinden, aldus de jury.

Wijkt af van trend

In het boek wordt ingezoomd op de slavernijgeschiedenis van het Afrikaanse eiland Zanzibar. Daarmee wijkt Bossenbroek volgens de jury af van de trend die te zien is bij andere boeken over het slavernijverleden, die vaak gaan over de trans-Atlantische slavenhandel en het plantagestelsel in Amerika.

"In een geschiedenis vol cliffhangers en persoonlijke verslagen wordt duidelijk hoe Britse abolitionisten op Zanzibar de wegbereiders werden van het imperialisme", schrijft de jury in het juryrapport.

Tweede keer winst

Juryvoorzitter Kathleen Ferrier riep Bossenbroek als winnaar uit in het NPO Radio 1-programma OVT. Aan de prijs is 20.000 euro verbonden.

De 70-jarige Bossenbroek werd in 2013 ook al eens bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs, toen voor het boek De Boerenoorlog, over de Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika, tussen 1899 tot 1902.

Vorig jaar won het boek De Zwijger: Het leven van Willem van Oranje van René van Stipriaan de prijs.