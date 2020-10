Supermarkten halen honderden producten uit schappen om vervuild sesamzaad

De supermarkten halen honderden producten met sesamzaad uit de schappen omdat de verboden stof ethyleenoxide erin kan zitten. Dat laat supermarktbrancheorganisatie CBL weten. Ook in andere EU-landen worden producten met verontreinigd sesamzaad uit de winkels gehaald.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het sesamzaad met de verboden stof afkomstig van drie producenten uit India, die de stof hebben geleverd aan een Belgisch bedrijf. Vanuit België is het zaad vervolgens naar 24 andere landen gegaan. Ethyleenoxide wordt door het RIVM beschouwd als een kankerverwekkende stof en wordt in India gebruikt als desinfectiemiddel op sesamzaad.

"Het is niet meteen een probleem voor de volksgezondheid, maar iemand die dagelijks grote hoeveelheden zou consumeren kan er op langere termijn mogelijk schadelijke gevolgen van ondervinden", meldt de NVWA.

Brood, crackers en salades

Sesam is verwerkt in honderden producten, zoals brood en crackers, salades en oosterse maaltijden. De supermarktbrancheorganisatie zegt dat bepaalde producten tijdelijk niet beschikbaar zullen zijn. "Fabrikanten en supermarkten werken er hard aan om de schappen snel weer te vullen met producten die aan alle normen voldoen."

De supermarkten publiceren "zo snel mogelijk" een lijst met producten die mogelijk vervuild sesamzaad bevatten, laat het CBL weten. Consumenten kunnen die producten weggooien of terugbrengen naar de winkel.